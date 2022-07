BioWare: Preisgekrönte Autorin wechselt zu den Rollenspiel-Experten

In den letzten fast 30 Jahren hatte sich das kanadische Entwicklerstudio BioWare stets mit handlungsgetriebenen Rollenspielen ausgezeichnet. Dadurch entstanden Marken wie „Baldur’s Gate“, „Mass Effect“, „Dragon Age“, „Knights of the Old Republic“, „Jade Empire“ und viele weitere, die die Spieler mit ihren vielseitigen Charakteren und Geschichten begeisterten und andere Entwicklerstudios bis heute inspirieren.

Eine beeindruckende Vita

Nach einigen namhaften Abgängen in den letzten Jahren hat BioWare endlich wieder namhaften Zuwachs bekommen. Die erfahrene Autorin Mary DeMarle, die zuletzt bei Eidos Montreal unter Vertrag stand und unter anderem an Titeln wie „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, „Deus Ex: Human Revolution“, „Myst IV: Revelation“, „Myst III: Exile“ und „Homeworld 2“ gearbeitet hatte, hat sich nach 15 Jahren für einen Arbeitsplatzwechsel entschieden.

„Ich bin froh mitteilen zu können, dass ich eine neue Position als Senior Narrative Director bei EA/BioWare anfange“, schrieb DeMarle via LinkedIn. Ihre bisherigen Arbeiten waren zum Teil auch preisgekrönt, weshalb sich BioWare über eine unglaublich erfahrene sowie kreative Autorin freuen kann.

Dementsprechend kann man gespannt sein, welchen Einfluss DeMarle in den kommenden Jahren auf die BioWare-Werke haben wird. Das nächste Rollenspiel „Dragon Age: The Dread Wolf“ sollte zu weit in der Entwicklung vorangeschritten sein, um noch daran beteiligt zu sein. Allerdings konnte sie eine entscheidende Rolle beim nächsten „Mass Effect“ einnehmen, das sich in den frühen Phasen der Entwicklung befindet.

Sobald wir weitere Informationen zu den nächsten BioWare-Projekten erhalten, lassen wir euch davon wissen.

