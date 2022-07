Gangs of Sherwood: Kooperatives Actionspiel für Konsolen und PC im ersten Trailer

Gangs of Sherwood:

Das kooperative Actionspiel "Gangs of Sherwood" wird den Spielern eine neue Geschichte rund um Robin Hood und seine Freunde bieten. Die Entwicklung ist für die Konsolen und den PC geplant.

In Kooperation mit den Appeal Studios hat der Publisher Nacon ein neues Actionspiel namens „Gangs of Sherwood“ angekündigt. Zum aktuellen Zeitpunkt plant man die Veröffentlichung im Laufe des nächsten Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC.

Robin Hood stiehlt weiter von den Reichen

Mit „Gangs of Sherwood“ werden die Entwickler ein kooperatives Actionspiel für bis zu vier Spieler bieten, das eine Neuinterpretation der „Robin Hood“-Geschichten als Grundlage nimmt. Durch die Mächte der Steine des Weisen sind die Männer des Sheriffs von Nottingham stärker denn je und die Menschen Englands wurden noch nie so unterdrückt.

In den Rollen von Robin, Marian, Friar Tuck und Little John wird man die Rebellion anführen, wobei sie einzigartige, komplett anpassbare Spielstile mit sich bringen sollen. Sie werden weiterhin von den Reichen stehlen, um dies den Armen zu geben. Dementsprechend wird man den Sherwood Forest ebenso wie das fliegende Schloss des Sheriffs durchforsten und eine Vielzahl an Gegnern niederstrecken.

Man kann den eigenen Ruf verbessern, indem man die Unschuldigen rettet und den Menschen die Beute gibt. Dadurch werden auch neue Upgrades sowie noch stärkere Kombos freigeschaltet. Das verbliebene Gold kann man wiederum bei Händlern für Ausrüstungsgegenstände und mehr ausgeben.

Für einen ersten Eindruck zu „Gangs of Sherwood“ kann man sich bereits den kurzen Trailer anschauen:

Weitere Meldungen zu Gangs of Sherwood.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren