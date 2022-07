Assassin’s Creed Syndicate: Darstellungs-Probleme auf der PS5 werden wohl behoben

Schon kurz nach dem Launch der neuen Sony-Konsole im November des Jahres 2020 kristallisierte sich heraus, dass „Assassin’s Creed Syndicate“ mit diversen Darstellungs-Problemen zu kämpfen hat, wenn das Action-Adventure über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 gespielt wird.

Auch wenn die Community in der Vergangenheit immer wieder auf die Probleme hinwies, lässt eine technische Lösung in Form eines Updates weiter auf sich warten. Möglicherweise könnten die Entwickler von Ubisoft derzeit allerdings an einem entsprechenden Patch arbeiten. So hieß es in einem aktuellen Tweet: „Das Team ist sich einiger visueller Probleme in Assassin’s Creed Syndicate auf der PS5 bewusst und arbeitet so schnell wie möglich an einer Lösung. Wir haben noch keine Updates, aber bitte halten Sie Ausschau nach Neuigkeiten dazu.“

Update weiter ohne Termin

Für Verwirrung sorgte die Tatsache, dass der besagte Tweet des Ubisoft-Supports nur kurze Zeit später wieder gelöscht wurde. Was das Ganze für einen möglichen Releasetermin des Updates bedeutet, bleibt abzuwarten. Zumal Ubisoft bereits im Februar dieses Jahres eine ähnliche Nachricht über Twitter absetzte. Konkrete Details zu einem möglichen Patch für „Assassin’s Creed: Syndicate“ wurden seitdem allerdings nicht genannt.

„Assassin’s Creed Syndicate“ erschien ursprünglich im Jahr 2015 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One und machte zum Launch vor allem mit diversen Bugs von sich reden. Nachdem diese behoben wurden, offenbarte sich ein durchaus unterhaltsames Abenteuer im London des Viktorianischen Zeitalters, das die industrielle Revolution thematisierte.

Mit den Zwillingen Jacob und Evie Frye wurden in „Assassin’s Creed Syndicate“ zwei spielbare Charaktere geboten.

