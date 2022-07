PS5: Insiderin deutet ausreichend Konsolen zu Weihnachten und neue State of Play an

Nach wie vor haben sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X weltweit mit Lieferengpässen zu kämpfen und machen es interessierten Spielern beziehungsweise Spielerinnen schwer, eine der begehrten Konsolen zu ergattern.

Nachdem die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment in den vergangenen Monaten versprachen, dass man die Lieferengpässe endlich in den Griff bekommen möchte, besagten aktuelle Berichte, dass sich der japanische Elektronikriese in erster Linie auf das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. April 2022 – 31. März 2023) und somit den Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2022 konzentrieren könnte.

Dies berichtet die Industrie-Insiderin Millie Amand, die mit ihren Vorhersagen zu PlayStation-Themen in der Vergangenheit oftmals richtig lag, und wies darauf hin, dass vor allem das diesjährige Weihnachtsgeschäft in den Fokus der internen Bemühungen rückt.

Das Ziel: Zum traditionell umsatzstarken Weihnachtsgeschäft, in dem mit dem Anfang November erscheinenden „God of War: Ragnarök“ ein wahres Schwergewicht veröffentlicht wird, ausreichend PlayStation 5-Konsolen in den Regalen des Einzelhandels zu platzieren. Hierfür arbeitet Sony unter anderem eng mit dem chinesischen Zulieferer Foxconn zusammen.

Weiter möchte Amand in Erfahrung gebracht haben, dass Sony Interactive Entertainment offenbar eine weitere Ausgabe des hauseigenen „State of Play“-Formats vorbereitet, in der ausgewählte Inhalte von Drittherstellern und Partnern des Unternehmens vorgestellt werden sollen. Demnach sollen sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment bereits an Third-Party-Studios gewandt und diese um entsprechende Assets gebeten haben.

Konkrete Namen konnte oder wollte Millie Amand diesbezüglich allerdings nicht nennen. Daher ist derzeit noch unklar, worum sich die angedeutete „State of Play“-Ausgabe im Detail drehen wird. Zumal diese von Sony Interactive Entertainment in der Regel recht kurzfristig angekündigt und zur Verfügung gestellt werden.

💰 Foxconn PS5 manufacturing allocation for Oct, Nov, Dec is substantial.

🤫 Select 3rd party devs have been asked about assets.

(usually happens in preparation for a State of Play or showcase)

🎮 When Sony wants to talk, it’s usually when they have hardware available to sell. pic.twitter.com/sXc8yhOth4

— Millie A (@millieamand) July 11, 2022