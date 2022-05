PS5 & Xbox Series X: Entspannung der Lieferengpässe zu Weihnachten?

Seit der offiziellen Markteinführung der neuen Konsolen im November 2020 haben sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X mit Lieferengpässen zu kämpfen.

Finden neue Konsolen den Weg in den Handel, sind diese umgehend ausverkauft. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass viele Spieler und Spielerinnen weiter auf ihre PlayStation 5- oder Xbox Series X-Konsole warten. Während ein Teil der Analysten und andere Experten davon ausgehen, dass sich die Lieferengpässe noch bis in das kommende Jahr hinziehen werden, blicken die Verantwortlichen von Turtle Beach etwas positiver gestimmt in die Zukunft.

Laut CEO und Chairman Jürgen Stark rechnet das Unternehmen nämlich damit, dass sich die Lieferengpässe bis zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft entspannen werden.

Das Statement im Wortlaut

Stark dazu: „Wir erwarten, dass die Lieferengpässe bis zum Weihnachtsgeschäft deutlich nachlassen werden. […] Stattdessen denken wir, dass die erwartete Reduzierung, Verbesserung und Performance des Angebots von Xbox und PlayStation hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass wir uns alle jetzt in diesem Umfeld befinden – seit mehr als einem Jahr. Unsere Vorlaufzeiten für die Bestellung von Halbleitern […] sie sind verrückt hoch. “

Weitere Meldungen zum Thema:

Und weiter: „Aber sie behindern unsere Versorgung nicht mehr, weil wir daran gewöhnt sind. Und wir geben die Bestellungen rechtzeitig auf. Und wir gehen davon aus, dass Microsoft und Sony dasselbe tun werden. Und sobald dies in Kraft tritt, sollte die Angebotsbeschränkung nachlassen. Wir können es natürlich nicht mit Sicherheit vorhersagen, aber das nehmen wir sicherlich in den Zahlen an. […] Ich denke, das ist eine vernünftige Annahme.“

Für die wartenden Spieler und Spielerinnen bleibt zu hoffen, dass der Turtle Beach-CEO mit seinen Vorhersagen richtig liegt.

Quelle: Wccftech

Weitere Meldungen zu PS5, Xbox Series X.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren