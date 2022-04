PS4 & PS5: Zukünftig mit Werbung in Free2Play-Spielen?

Aktuellen Berichten zufolge könnte Sony Interactive Entertainment an einem Programm für In-Game-Werbung in Free2Play-Titeln arbeiten. Ein Schritt, mit dem man offenbar Entwickler und Publisher dazu bewegen möchte, mehr Free2Play-Titel zu entwickeln beziehungsweise anzubieten.

"Warframe": Warten in Free2Play-Titeln zukünftig Werbeanzeigen?

Vor wenigen Tagen berichteten die Redakteure von Business Insider, dass es Microsoft den Entwicklern und Publishern zukünftig ermöglichen möchte, Werbeanzeigen in Free2Play-Spielen unterzubringen.

Den unbestätigten Berichten zufolge könnten hier beispielsweise Produkte aus der realen Welt auf Werbetafeln im Spiel beworben werden. Ein Programm, mit dem es den Anbietern von Free2Play-Titeln ermöglicht werden soll, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Entsprechen die Angaben von Business Insider den Tatsachen, dann geht Microsoft derzeit noch sehr vorsichtig an das Thema heran und plant zudem, die Einnahmen zu 100 Prozent den Entwicklern zu überlassen.

Doch nicht nur das Redmonder Unternehmen scheint an Werbung beziehungsweise Werbeanzeigen in Free2Play-Spielen interessiert zu sein. Wie Business Insider nun berichtet, ist das Ganze auch bei Sony Interactive Entertainment ein Thema, das intern diskutiert wird.

Startet Sony Interactive Entertainments Programm bereits dieses Jahr?

Genau wie es beim Programm von Microsoft der Fall ist, möchte Sony Interactive Entertainment den Anbietern von Free2Play-Titeln eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit einräumen. Der laut Business Insider größte Unterschied: Während Microsoft offenbar keine Beteiligung an den Einnahmen einfordert, hätten sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment noch nicht dazu entschieden, wie viel Prozent der Einnahmen einbehalten werden. Zudem könnte Sony Interactive Entertainment den Entwicklern Daten zum Verbraucherverhalten in PlayStation-Spielen zur Verfügung stellen – dies allerdings nur kostenpflichtig.

Weiter gibt Business Insider an, dass Sony Interactive Entertainment intern aktuell ein Programm testet, mit dem es den Entwicklern ermöglicht wird, In-Game-Werbeanzeigen zu erstellen und diese in ihre Free2Play-Projekte einzubinden. Läuft alles wie geplant, dann könnte die finale Version des Programms noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

„Das Ziel ist, dass die Anzeigen so aussehen, als wären sie ein Teil des Spiels, wie digitale Werbetafeln in Sportstadien“, so Business Insider. „Formate könnten Anzeigen beinhalten, die den Zuschauern Belohnungen für das Ansehen von Anzeigen und Werbeaktionen für In-Game-Artikel wie Avatar-Skins bieten.“

Eine offizielle Bestätigung des Ganzen steht noch aus.

Quelle: Business Insider

