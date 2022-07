PS Store: Ihr könnt jetzt ein unterschätztes Stealth-Game für 1,99 Euro nachholen

Heute möchten wir euch mal wieder auf einen aktuellen Deal im PlayStation Store aufmerksam machen, genauer auf das Action-Adventure „Styx: Shards of Darkness“, das derzeit für 1,99 Euro (-90%) zu haben ist. Sonderlich große Wellen konnte der Titel bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 zwar nicht schlagen, dennoch ist dieses unterschätzte Stealth-Game einen Blick wert. Warum ihr dem Spiel eine Chance geben solltet, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Styx hat viele Tricks auf Lager

Der Titel entführt euch in eine düstere Fantasy-Welt, in der ihr euch in der Rolle des Goblins Styx um einen riskanten Auftrag kümmern müsst. Nach der Zerstörung des Turms von Akenash zieht es den kleinen Fiesling diesmal nach Korrangar, einer Stadt, die unter der Herrschaft der Dunkelelfen steht. Styx konnte sich zwar unbemerkt Zutritt zur Stadt verschaffen, allerdings merkt er schnell, dass dort einiges nicht mit rechten Dingen zuzugehen scheint. Allzu ernst nimmt sich der Antiheld dabei übrigens nicht, denn immer wieder lockert er die Ereignisse mit etwas Comedy auf, die dezent an „Deadpool“ und „Family Guy“ erinnert.

Spielerisch ist „Styx: Shards of Darkness“, wie eingangs bereits erwähnt, ein Schleich-Spiel und das zwar durch und durch. Es hat hierbei mehr mit Genre-Kollegen wie „Splinter Cell“ gemeinsam als mit eher actionreich ausgelegten Vertretern dieser Spielart. Glücklicherweise hat der kleine Protagonist allerlei Optionen zur Auswahl, wie er eine Situation angehen möchte. Hierzu zählen unter anderem Giftpfeile, Glasscherben zum Ablenken von Feinden, Magie oder auch Sandtaschen, mit denen ihr Fackeln löschen könnt. Strategisch kluges vorgehen wird dabei stets belohnt und sollte eure erste Wahl sein.

Im Vergleich zu seinem ersten Abenteuer hat Styx übrigens auch sein Move-Repertoire aufgestockt: Er beherrscht nun neue Bewegungen und kann die Umgebungen noch mehr zu seinem Vorteil nutzen. Zudem kann er verschiedene Tarnmanöver einsetzen, um den Blicken der in den Levels lauernden Feinde zu entgehen. Dank wirklich schick gemachter Animationen sieht all das stets angenehm geschmeidig aus und hilft dabei, euch in die Welt hineinzuziehen.

Natürlich könnt ihr auch aggressiver vorgehen, denn der Winzling hat stets ein Messer griffbereit, um unliebsame hinterrücks Gegner aus dem Weg zu räumen. Solltet ihr dennoch einmal entdeckt werden, könnt ihr euch im Kampf beweisen oder, was wir euch eher empfehlen möchten, die kurzen Beine in die Hand nehmen. Mit dem düsteren Fantasy-Abenteuer erwartet euch ein überaus kompetentes und wirklich gutes Stealth-Game.

Weitere interessante PlayStation Store-Angebote:

Eine weitere Stärke des Titels ist der integrierte Koop-Modus: Ihr könnt das Spiel online gemeinsam mit einem Freund durchspielen (ein aktives PlayStation Plus-Abo vorausgesetzt) und euch so gemeinsam einen Weg durch die unterschiedlichen Umgebungen bahnen. Insbesondere in den Hauptmissionen könnt ihr euch hier gut absprechen, um voranzukommen. Während einer beispielsweise einen Feind ablenkt, schaltet der andere diesen aus – wirklich spaßig!

„Styx: Shards of Darkness“ hat definitiv seinen ganz eigenen Stil und Charme, die es von anderen Stealth-Games der letzten Jahre abheben. Die Macher haben spielerisch an den richtigen Stellschrauben gedreht, um gegenüber dem Vorgänger alles eine Spur runder und feiner zu machen. Mit seiner tollen Spielwelt und vor allem dem sehr guten Schleich-Gameplay hat der Titel auch fünf Jahre später noch das Zeug dazu, euch zu überraschen, wenn ihr ihm eine Chance gebt.

Habt ihr „Styx: Shards of Darkness“ schon gespielt oder möchtet ihr das Stealth-Adventure bald nachholen?

