God of War Ragnarök: Ben Pendergast spricht über seine Rolle als Tyr

Zu den bekannten Gesichtern der nordischen Mythologie, auf die ihr in "God of War: Ragnarök" trefft, gehört unter anderem Tyr, der Gott des Kampfes und des Sieges. In einem Interview sprach der Darsteller Ben Pendergast ein wenig über seine Rolle als Tyr.

Wie die verschiedenen Trailer zu „God of War: Ragnarök“ bereits andeuteten, werden neben Kratos und dessen Sohn Atreus nicht nur Götter wie Odin oder Thor eine wichtige Rolle spielen.

Auch Tyr, der nordische Gott des Krieges und des Sieges, wird in der Geschichte des Nachfolgers seinen Auftritt haben. Verkörpert wird Tyr vom Darsteller Ben Pendergast, der in einem aktuellen Interview ein wenig über seine Rolle plauderte. Wie Pendergast unter anderem anmerkte, wird es den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios bei den Arbeiten an „God of War: Ragnarök“ nicht darum gehen, die verschiedenen Sagen und Geschichten der nordischen Mythologie 1:1 wiederzugeben.

Stattdessen setzt das Studio bei den Arbeiten an der Geschichte auf ein gewisses Maß an künstlerischer Freiheit und weicht wann immer es möchte von den Überlieferungen der nordischen Mythologie ab.

Erlebt Tyr aus einem neuen Blickwinkel

Dies gilt laut Pendergast auch für die Art und Weise, wie Tyr in „God of War: Ragnarök“ dargestellt wird. „Es gibt viele nordische Überlieferungen, die in dieses Spiel passen. Allerdings weichen die Sony Santa Monica Studios von diesen ab, wann immer sie es möchten“, führte Pendergast aus. „Es bleibt jedoch die Geschichte, auf der sie aufbauen. Tyr hat also eine andere Reise als die, die aus der Überlieferung bekannt ist. Das hat wirklich Spaß gemacht.“

Da er den Spielern und Spielerinnen die Spannung nicht verderben möchte, wollte Pendergast im Interview allerdings nicht genauer auf die Hintergrundgeschichte von Tyr in „God of War: Ragnarök“ eingehen. Auf dieses Thema angesprochen, führte er lediglich aus: „Um nicht zu viel zu verraten: Wenn wir Tyr begegnen, hat er bereits einiges durchgemacht. Was macht das mit einem Gott, der viel durchgemacht hat und buchstäblich nur versucht, auf die Beine zu kommen? Wir finden ihn in einer schlimmen Situation wieder.“

Das komplette Interview mit Ben Pendergast haben wir natürlich zur Ansicht für euch eingebunden. „God of War: Ragnarök“ wird am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

