Inscryption: Erscheinungstermin für die PlayStation-Konsolen steht fest

Seit heute ist der Release-Termin des Indie-Abenteuers "Inscryption" für PlayStation bekannt. In sechs Wochen wird es so weit sein.

Anfang des Monats verkündeten Daniel Mullins Games und Devolver Digital, dass „Inscryption“ auf die PlayStation kommt. Rund eine Woche später wurde dann der August als Releasezeitraum angegeben. Jetzt ist der genaue Termin bekannt: Am 30. August kommt das Roguelike-Spiel auf die PS5 und die PS4.

Genauer beschrieben haben wir es mit einem Deckbuilding-Roguelike zu tun. Stellt euch einem tödlichen Kartenspiel und meistert verschiedene Rätsel in Escape-Room-Manier. Dadurch schaltet ihr immer wieder neue Karten frei, die zu wirkungsvolleren Spielzügen führen.

Das Ziel lautet, aus der Hütte des gruseligen Leshy zu entkommen. Im Laufe des Abenteuers entfesselt ihr das Geheimnis hinter dem mysteriösen Fremden.

DualSense-Unterstützung auf PS5

Dank des DualSense-Controllers profitieren die PS5-Spieler von zusätzlicher Immersion. Bestimmte Töne lassen sich über den Lautsprecher wahrnehmen und die Lichtleiste passt sich an die jeweilige Situation an. Zudem wird das haptische Feedback in die Spielerfahrung einbezogen.

Auf dem PC kam „Inscryption“ hervorragend an. Der MetaScore liegt bei 85 Punkten, während der User-Score 8,7 von zehn Punkten beträgt. Des Weiteren konnten bis Januar über eine Million Exemplare verkauft werden. Wie gut das Deckbuilding-Abenteuer bei den PS4- und PS5-Besitzern ankommt, erfahren wir nach der Veröffentlichung Ende August.

„Inscryption“ wird 19,99 Euro kosten. PS Plus-Mitglieder können dabei zehn Prozent sparen.

