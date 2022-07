Inscryption: Releasezeitraum auf der PS4 und der PS5 eingegrenzt

In der vergangenen Woche bestätigten der Publisher Devolver Digital und der Entwickler Daniel Mullins Games, dass „Inscryption“ wie bereits spekuliert den Weg auf die PlayStation 4 und die PlayStation 5 finden wird.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann mit dem PlayStation-Release von „Inscryption“ zu rechnen ist, grenzten die Verantwortlichen von Devolver Digital den Veröffentlichungszeitraum der PS4- beziehungsweise PS5-Umsetzung heute ein wenig ein. Wie bekannt gegeben wurde, erscheinen die PlayStation-Versionen von „Inscryption“ im Laufe des Monats August 2022 und können ab sofort vorbestellt werden.

Exklusive Features für die Konsolen-Umsetzungen

„Inscryption“ versteht sich spielerisch als ein kartenbasiertes Abenteuer im Roguelike-Stil, in dem ihr in einer abgelegenen Hütte Spiele gegen einen Fremden namens Leshy gewinnen müsst. Im Laufe der Kampagne werden immer mehr mächtige Karten freigeschaltet, die von euch eingesetzt werden können, um sich gegen Leshy behaupten zu können. Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, bekommen die PlayStation-Portierungen diverse exklusive Features spendiert.

Beispielsweise wird der Ton der Stoat-Karten über den Lautsprecher der Controller hörbar sein. Darüber hinaus ändert sich die Beleuchtung der Controller, um das Innere der Zimmer widerzuspiegeln. Exklusiv auf der PlayStation 5 wird das haptische Feedback unterstützt. Konkrete Details zur Einbindung des DualSense-Controllers in das Spielgeschehen wurden allerdings noch nicht genannt.

Related Posts

„Inscryption ist ein verdammt unterhaltsames Kartenspiel: ein Schurkenstück, ein Rätselspiel und eine Geschichte mit Horrorflair. Und all das reicht kaum aus, um zu beschreiben, was alles in allem nur die ersten Stunden der Erfahrung sind“, so die offizielle Beschreibung des Rougelike-Titels weiter.

Weitere Meldungen zu Inscryption.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren