Ys VIII Lacrimosa of Dana: Der Termin und ein Trailer zur PS5-Version des Rollenspiels

Ys VIII Lacrimosa of Dana:

Nachdem bisher nur von einer Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres die Rede war, bekam die PlayStation 5-Version des Rollenspiels "Ys VIII: Lacrimosa of Dana" heute einen konkreten Releasetermin spendiert. Passend dazu steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

"Ys VIII: Lacrimosa of Dana" erscheint auch für die PlayStation 5.

Wie der Publisher NIS America im März dieses Jahres bekannt gab, wird das Japano-Rollenspiel „Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ auch für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Nachdem bisher nur von einem PS5-Release im Herbst die Rede war, bekam die Current-Gen-Umsetzung von „Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ heute einen konkreten Releasetermin spendiert. Einer aktuellen Mitteilung von NIS America zufolge wird das Rollenspiel hierzulande ab dem 18. November 2022 für Sonys neue Konsole erhältlich sein.

Begleitet wurde die heutige Enthüllung des Releasetermins von einem neuen Trailer zur PS5-Version von „Ys VIII: Lacrimosa of Dana“.

Das Geheimnis einer mysteriösen Insel

In „Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Adol, der sich nach einem Schiffbruch auf einer mysteriösen Insel wiederfindet, die von einem düsteren Fluch heimgesucht wurde. Während Adol nach einem Ausweg aus dieser Situation sucht und sich daran macht, die anderen Schiffbrüchigen vor gefährlichen Monstern zu beschützen, stößt Adol auf der Insel auf Ruinen aus einer längst vergessenen Zeit.

Als sie die Insel erkunden, finden Adol und seine Mitstreiter mehr über die Insel und den Fluch, der das Eiland heimgesucht hat, heraus. Währenddessen träumt Adol mehrfach von einem blauhaarigen Mädchen aus einer unbekannten Welt, wobei er immer mehr über das Mädchen namens Dana und ihre geheimnisvolle Geschichte in Erfahrung bringt.

Related Posts

„Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ erschien ursprünglich im Jahr 2017 für die PlayStation 4 und wurde sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen. So brachte es die PlayStation 4-Version auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 85 Prozent.

Weitere Meldungen zu Ys VIII.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren