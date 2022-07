Assassin’s Creed Infinity: Weitere Hinweise auf einen Ableger mit einem asiatischen Setting?

Im vergangenen Jahr bestätigte Ubisoft die laufenden Arbeiten an der Live-Service-Plattform "Assassin's Creed: Infinity", über die mehrere neue "Assassin's Creed"-Abenteuer veröffentlicht werden. Derzeit scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass einer der kommenden Titel mit einem asiatischen Setting aufwarten wird.

Arbeitet Ubisoft an einem "Assassin's Creed" mit einem asiatischen Setting?

In den vergangenen Wochen erreichten uns gleich mehrfach neue Gerüchte zu möglichen „Assassin’s Creed“-Titeln, die sich aktuell in Entwicklung befinden sollen.

Zuletzt meldete sich der in der Regel gut vernetzte Giant Bomb-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb zu Wort und wies darauf hin, dass eines der kommenden „Assassin’s Creed“-Abenteuer mit einem von der Community lange eingeforderten Setting aufwarten wird. Die Rede ist von einem Abstecher nach Japan. Während Ubisoft zu den aktuellen Gerüchten um die Zukunft von „Assassin’s Creed“ weiter schweigt, möchte Kotaku ebenfalls erfahren haben, dass bereits fleißig an einem neuen Projekt auf Basis der erfolgreichen Marke gearbeitet wird.

Das besagte Projekt entsteht laut den Redakteuren von Kotaku derzeit unter dem Arbeitstitel „Project Red“ und wird mit einem asiatischen Setting versehen.

Japan ein intern lang diskutiertes Setting?

Ob wir es hier wie von Grubb berichtet in der Tat mit Japan zu tun haben, konnte Kotaku laut eigenen Angaben nicht in Erfahrung bringen. Allerdings wurde dem Magazin mitgeteilt, dass wir es bei Japan zumindest mit einem Setting zu tun haben, das von den Entwicklern in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wurde. Auch Bloomberg-Journalist Jason Schreier möchte von „Project Red“ erfahren haben, nannte zu dem Titel aber keine weiteren Informationen.

Ubisoft selbst schweigt zu den aktuellen Berichten um die „Assassin’s Creed“-Reihe weiter. Allerdings bestätigte das Unternehmen die Live-Service-Plattform „Assassin’s Creed: Infinity“ bereits im Juni des vergangenen Jahres. Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, soll „Infinity“ in den kommenden Jahren genutzt werden, um neue „Assassin’s Creed“-Titel zu veröffentlichen und langfristig zu unterstützen.

Für die Plattform verantwortlich sind Ubisofts Niederlassungen in Montreal („Assassin’s Creed: Origins“ & „Valhalla“) und Quebec („Assassin’s Creed: Odyssey“).

Weitere Meldungen zum Thema:

Vor wenigen Wochen kündigte Ubisoft ein „ganz besonderes“ Event zu „Assassin’s Creed“ an, das im September stattfinden wird. Möglicherweise wird dieses genutzt. um „Assassin’s Creed: Infinity“ und kommende Projekte vorzustellen.

Quelle: Kotaku

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Infinity, assassins creed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren