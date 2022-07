Avatar Frontiers of Pandora: Gameplay laut Insider in „einem schlechten Zustand“

Ubisoft hat kürzlich die Veröffentlichung von „Avatar: Frontiers of Pandora“ verschoben. Laut dem Journalisten und Insider Jeff Grubb soll sich das Gameplay in keinem guten Zustand befinden.

Der Publisher Ubisoft und der Entwickler Massive Entertainment haben kürzlich die Verschiebung von „Avatar: Frontiers of Pandora“ angekündigt. Der Titel sollte ursprünglich noch vor dem 31. März 2023 erscheinen. Nun wurde ein ungefährer Release-Zeitraum von 2023/2024 angegeben.

Man wollte ein innovatives und immersives Erlebnis liefern, das die „Vorteile der New-Gen-Technologie voll ausschöpft“, gab Ubisoft in einer Pressemitteilung an. Kurze Zeit später meldete sich der Journalist und Insider Jeff Grubb zu Wort, der gehört haben will, dass sich das Gameplay in „einem schlechten Zustand“ befinden soll.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ soll aber hübsch aussehen

Das Unternehmen wollte das Spiel unter anderem auch verschieben, weil diese „erstaunliche globale Unterhaltungsmarke eine große mehrjährige Chance für Ubisoft darstellt“. Auf Twitter antwortete Grubb auf die Ankündigung, dass „Avatar: Frontiers of Pandora“ verschoben worden sei. „Ich habe gehört, dass das Spiel hübsch aussieht und das Gameplay in einem schlechten Zustand ist. Das war vor etwa einem Monat“, schrieb der Insider in seinem Twitter-Beitrag.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Entwickler von Massive Entertainment, die unter anderem für die „Division“-Reihe bekannt sind, hatten bereits 2017 verraten, dass ihr nächstes Spiel auf „Avatar“ von James Cameron basiert. Bei der E3 2021 wurde der Titel „Avatar: Frontiers of Pandora“ verraten und ein Release in 2022 angekündigt. Das Spiel sollte ursprünglich zeitnah zum nächsten Film „Avatar: The Way of Water“ erscheinen, der Dezember 2022 in die Kinos kommen soll.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Avatar: Frontiers of Pandora“ ist aber nicht das einzige Spiel, das von Ubisoft verschoben wurde. Ebenfalls verzögert wird ein nicht näher benanntes „unangekündigtes Premium-Spiel“, das dem Unternehmen zufolge für das Geschäftsjahr 2022/23 geplant war. Laut Jason Schreier soll es sich dabei um „Assassin’s Creed Rift“ handeln.

Quelle: ComicBook

Weitere Meldungen zu Avatar: Frontiers of Pandora.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren