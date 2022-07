Der Herr der Ringe Gollum: Release auf einen unbestimmten Termin verschoben

Um den verantwortlichen Entwicklern von Daedalic Entertainment etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff einzuräumen, wurde das Stealth-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“ vor einiger Zeit auf den September dieses Jahres verschoben.

Um Lust auf mehr zu machen, nutzte Daedalic Entertainment die „Nacon Connect 2022“ vor wenigen Wochen, um der wartenden Community einen neuen Gameplay-Trailer und somit frische Eindrücke aus dem kommenden Abenteuer von Gollum zu präsentieren. Allerdings fiel das Feedback der Spieler und Spielerinnen zum größten Teil recht negativ aus. Insbesondere die durchwachsene Technik des Adventures wurde dabei kritisiert.

Eine Begebenheit, aus der der Publisher Nacon offenbar die entsprechenden Lehren gezogen hat. Wie das französische Unternehmen einräumte, wurde „Der Herr der Ringe: Gollum“ auf ein unbestimmtes Datum verschoben.

Wie es im Rahmen der heutigen Verschiebung heißt, wurde diese Entscheidung getroffen, um Daedalic Entertainment die Möglichkeit zu bieten, „mehrere Monate länger am Feinschliff“ des Fantasy-Adventures zu arbeiten. Ein neuer Releasezeitraum wurde in der heutigen Ankündigung leider nicht genannt. Mit einem Release von „Der Herr der Ringe: Gollum“ im Jahr 2022 sollten wir aber wohl nicht mehr rechnen.

„Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Community zu erfüllen und die unerzählte Geschichte von Gollum auf eine Weise aufzudecken, die die Vision von J.R.R. Tolkien ehrt“, führten die Verantwortlichen hinter dem Adventure aus. „Davon abgesehen haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Gollum um ein paar Monate zu verschieben, um das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“ Weitere Updates zum neuen Releasezeitraum werden laut Nacon zu gegebener Zeit folgen.

„Der Herr der Ringe: Gollum“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

