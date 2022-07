Der Herr der Ringe Gollum: Gameplay-Trailer zeigt den Protagonisten in Aktion

Eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zu „Der Herr der Ringe: Gollum“ gab es im Rahmen der Nacon Connect 2022 zwar nicht. Allerdings zeigt ein kurzer Trailer mit einigen Ausschnitten aus dem Gameplay-Geschehen, was die Spieler in diesem Jahr erwartet. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Nach dem Start werden einige der Locations des Spiels gezeigt. Ebenfalls bekommt ihr mehrere Charaktere zu Gesicht, mit denen es der Protagonist im Spielverlauf zu tun bekommen.

„Der Herr der Ringe: Gollum“ basiert auf der „Der Herr der Ringe“-Trilogie von J.R.R. Tolkien und erzählt von Gollums Erlebnissen hinter den Kulissen in den ersten Kapiteln von „Die Gefährten“.

Schleichen, klettern und reichlich List

Nachdem er seinen kostbaren Ring an Bilbo Beutlin verloren hat, beschließt Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und sich auf eine gefahrvolle Reise zu begeben, die ihn von den Kerkern von Barad-dur in das Reich der Waldelben in Mirkwood führt.

Um die Gefahren seiner Reise durch Mittelerde zu überstehen, muss Gollum schleichen, klettern und seine ganze List einsetzen. Außerdem steht er vor der Aufgabe, sich mit seinem zweiten Charakter Sméagol auseinandersetzen.

Laut Entwickler liegt es an den Spielern, ob sie Gollum bei wichtigen Entscheidungen die Oberhand oder Sméagol den Vortritt lassen wollen. Ebenfalls trifft Gollum im Spielverlauf auf bekannte Figuren aus den Büchern sowie auf einige neue Gesichter.

Mehr zu Der Herr der Ringe Gollum:

„Der Herr der Ringe Gollum“ erscheint am 1. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine Version für die Switch nachgereicht. Nachfolgend könnt ihr euch den heutigen Trailer von der Nacon Connect 2022 anschauen:

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe: Gollum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren