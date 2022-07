Rollerdrome: Gameplay-Video liefert Einblicke in den Roll7-Titel

"Rollerdrome" nähert sich der Veröffentlichung, was die Entwickler von Roll7 dazu bewegte, einige Gameplay-Impressionen zur Verfügung zu stellen.

Die Indie-Entwickler von Roll7 sorgten im Zuge der jüngsten State of Play für die Ankündigung von „Rollerdrome“. Es ist ein rasanter Shooter, in dem ihr nicht nur allerlei Gegner zur Strecke bringt, sondern mit Rollschuhen bestückt dafür sorgt, dass ihr selbst nicht zur Zielscheibe werdet. Wie sich das Ganze spielt, seht ihr unterhalb dieser Zeilen in einem neuen Gameplay-Video, das von PlayStation veröffentlicht wurde.

Zahlreiche Infos auf dem PlayStation Blog

Parallel dazu ging auf dem PlayStation Blog ein umfangreicher Artikel zu „Rollerdrome“ an den Start, in dem nicht nur die Hintergrundgeschichte beschrieben wird, sondern auch zur Sprache kommt, wie ihr mit verrückten Stunts, Tricks und Grinds am besten für Furore sorgt.

Erklärt wird beispielsweise, dass die Protagonistin Kara über eine Zielfokus-Fähigkeit namens Superreflexmodus verfügt, die durch das Drücken der L2-Taste aktiviert werden kann. Im Anschluss verlangsamt sich die Zeit für ein paar Sekunden, sodass ihr als Spieler genauer zielen, spezielle Waffeneffekte aktivieren, gegnerische Verteidigungsanlagen mit Schnellfeuer durchdringen und Bedrohungen klar erkennen könnt. Den kompletten Blogeintrag mit allerlei Einzelheiten zu „Rollerdrome“

Falls euch die heute vorgestellten Gameplay-Szenen überzeugen, könnte ebenfalls ein besonderes Angebot auf euer Interesse stoßen. Spieler mit einem aktiven PlayStation Plus Premium-Abo dürfen den Titel statt für 29,99 Euro für nur 19,79 Euro erwerben und herunterladen, sobald er erscheint. Ebenfalls ist eine Demo geplant.

Bis zum Launch von „Rollerdrome“ müsst ihr euch noch ein klein wenig gedulden. Am 16. August 2022 wird der Titel erscheinen. Nachfolgend könnt ihr euch durch das anfangs erwähnte Gameplay-Video arbeiten:

