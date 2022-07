GTA Online: Das umfangreiche The Criminal Enterprise-Update steht bereit

Mit "The Criminal Enterprise" steht ab sofort das nächste große Content-Update zum Mehrspieler-Titel "GTA Online" bereit. Geboten werden sowohl neue Inhalte als auch diverse Anpassungen auf Basis des Community-Feedbacks.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, steht unter dem Namen „The Criminal Enterprise“ ab sofort das nächste umfangreiche Content-Update zu „GTA Online“ bereit.

Das neue Update umfasst zum einen frische Missionen für Führungskräfte, Biker und MC-Präsidenten, Nachtclubbesitzer und Waffenschmuggler, in denen ihr eure kriminelle Energie unter Beweis stellen und euer Imperium weiter ausbauen könnt. „Operation: Belastende Unterlagen“ wiederum setzt sich aus sechs neuen Missionen zusammen, in denen ihr mit der IAA zusammenarbeitet und eine kriminelle Verschwörung aufdeckt, die in der Stadt die Rohstoffpreise explodieren lässt.

„GTA+“-Abonnenten wiederum erhalten eine neue Abonnementverwaltung und Ingame-Erinnerungen zur Abholung ihrer Vorteile, eine Benachrichtigung über den Erhalt ihrer Bonus-GTA$ und mehr.

Weitere Inhalte und kleinere Verbesserungen

Wer auf der Suche nach neuen Fahrzeugen sein sollte, kommt im Rahmen des „The Criminal Enterprise“-Updates ebenfalls auf seine Kosten. Geboten werden hier der Obey Omnis e-GT und der Bravado Greenwood – beide mit Imani Tech kompatibel – sowie der Stirling GT, ein neues Fahrzeug von Hao’s Special Works. Ebenfalls neu sind der Pegassi Torero XO, der Lampadati Corsita, der Benefactor LM87 und die Buckingham Conada – inklusive einer ganzen Palette an neuen Designs und Anpassungen für die bereits erhältlichen Fahrzeuge.

Abgerundet wird das „The Criminal Enterprise“-Update von kleineren Anpassungen auf Basis des Community-Feedbacks. Ab sofort könnt ihr nicht nur zehn Immobilien besitzen und in euren Garagen bis zu 20 Fahrzeuge unterbringen. Des Weiteren hielten eine reduzierte Effektivität der Oppressor Mk II, ein leichterer Zugriff auf Snacks und Panzerung, die Möglichkeit, Verkaufsmissionen in Sessions nur für Spieler mit Einladung zu erledigen oder erhöhte Auszahlungen in den Rennen Einzug.

Alle weiteren Details zum großen neuen Content-Update zu „GTA Online“ findet ihr auf der offiziellen Website. „GTA Online“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

