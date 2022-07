No Man’s Sky: Update 3.97 mit neuer Community-Expedition und mehr steht bereit

No Man's Sky:

Mit dem Update 3.97 stellte Hello Games den nächsten Patch zur Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" bereit. Geboten werden nicht nur weitere Fehlerbehebungen bereit. Darüber hinaus wurde eine neue Community-Expedition gestartet.

"No Man's Sky" bekam ein weiteres Update spendiert.

Nachdem erst kürzlich das Update auf die Version 3.95 veröffentlicht wurde, stellten die Entwickler von Hello Games heute den nächsten Patch zum Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“ bereit.

Zum einen nahmen sich die Macher von Hello Games weiteren Fehlern an, die sich mit dem Release von „Endurance“ einschlichen. Unter anderem wurden kleinere Bugs behoben, die im schlimmsten Fall zu unkontrollierten Abstürzen führen konnten. Ebenfalls aus der Welt geschafft wurden Fehler, die in Kombination mit den überarbeiteten Frachtern auftreten konnten.

Alle weiteren Details zum Update 3.97, das zudem eine neue Community-Expedition mit sich bringt, entnehmt ihr dem übersetzten Changelog.

Das Update 3.97 im Detail

Eine Reihe von speicherbezogenen Abstürzen wurde behoben, insbesondere auf PlayStation 4 und Xbox One.

Ein Absturz im Zusammenhang mit dem Basisaufbau wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit dem Beladen von Frachtschiffen wurde behoben.

Ein PSVR-exklusiver Absturz wurde behoben.

Ein Absturz im Zusammenhang mit dem Flottenkommandoraum wurde behoben.

Absturz im Zusammenhang mit ByteBeat behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass Teleporter auf heruntergekommenen Frachtern korrekt funktionierten.

Behebung eines Problems, das Spieler daran hinderte, verdiente Fregatten aus der Liste der Belohnungen für vergangene Expeditionen einzufordern.

Es wurde ein Problem behoben, das Menschen daran hinderte, eine lebende Fregatte zu erwerben, wenn sie ihre Systemuhr änderten.

Eine Reihe von Missions- und Dialogproblemen behoben, die den Missionsfortschritt verhindern konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass ByteBeat-Musik über der beabsichtigten Siedlungsbar-Musik abgespielt wurde.

Eine Reihe von Rendering-Optimierungen für Frachterbasen wurden eingeführt.

Es wurde ein Problem behoben, das das Bauen in sehr hohen Frachterbasen verhindern konnte.

Behebung eines Problems, durch das Basen von blockierten Spielern unter bestimmten Umständen weiterhin synchronisiert werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass zu viele Drähte entfernt wurden, wenn ein verbundenes Basisteil (z. B. ein Schalter) gelöscht wurde.

Behebung eines Problems, das neu gekaufte Fregatten daran hindern konnte, sich der Flotte anzuschließen.

Behebung eines Problems, durch das Leitern zurückblieben, wenn der zugehörige Raum auf einem Frachter gelöscht wurde.

Behebung eines Problems, durch das Multiplayer-Frachterbasen auf PlayStation 4 fehlten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Poster die falsche Textur verwendeten.

Spieler kennen jetzt immer die Schotttür des Frachters, um zu verhindern, dass sie eingeschlossen werden, wenn sie alle Ausgänge zu einem Raum löschen.

Stützgerüste wurden an der Unterseite einiger erhöhter Frachterbasisteile hinzugefügt.

Es wurde eine Reihe von Fällen behoben, in denen Basisteile (und Pflanzgefäße) in einigen Frachter-Basiskonfigurationen nicht korrekt mit Strom versorgt wurden.

Spieler können jetzt Kohlenstoff aus den Pflanzen ernten, die an den Wänden ihrer landwirtschaftlichen Frachterräume wachsen.

Eine Reihe von visuellen Störungen in Teilen des Frachterraums wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das es unmöglich machte, Objekte in einigen Regalen zu platzieren.

Spieler können jetzt bestimmte Varianten (gerade/T-Kreuzung/X-Kreuzung) von Frachtschiff-Glaskorridoren platzieren.

Behebung eines Problems, durch das die Benutzeroberfläche des Galaktischen Handelsterminals in der VR und bei Verwendung des Frachter-Handelsraums an der falschen Position angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass Frachtertüren und -fenster automatisch gelöscht wurden, wenn der Raum, mit dem sie verbunden waren, gelöscht wurde.

Die Benutzeroberfläche zeigt jetzt zusätzliches Feedback an, nachdem eine lebende Fregatte gefüttert und neue Eigenschaften entwickelt wurden.

Ein seltener visueller Fehler wurde behoben, der durch die falsche Skalierung des Exosuit-Rucksacks verursacht wurde.

Die visuellen Effekte für Erntepflanzen in Frachter-Bioräumen wurden verbessert.

Das Wurmlochgehirn und die Neuralabschirmung haben jetzt die korrekten Schnellmenüsymbole.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Überbrückung der Flugunterstützung während des Weltraumkampfes weniger effektiv war als beabsichtigt.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass das Wurmlochgehirn verwendet wurde, um Handelsaußenposten zu erkennen.

Infestation Nexus-Missionen führen Spieler jetzt korrekt zum Zielplaneten.

Es wurde ein seltenes Blockierungsproblem behoben, das verhindern konnte, dass Portale korrekt funktionierten, wenn sie auf dem Artemis-Pfad ausgelöst wurden, während sie sich sehr nahe am Zentrum der Galaxie befanden.

Behebung eines Problems, durch das Spieler die von NPC-Asteroidenminenarbeitern gesammelten Ressourcen erhielten.

Behebung eines Problems, das Spieler daran hinderte, filmische schwarze Balken zu überspringen, während sie sich in einem Exocraft befanden.

Es wurde ein Problem behoben, das verhindern konnte, dass Flottenexpeditionen Story-Inhalte zu lebenden Fregatten anzeigten.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass die richtigen Effekte abgespielt wurden, wenn das Raumschiff den Warp verließ.

Es wurde ein visuelles Problem behoben, das dazu führte, dass Raumfarbe in den Warptunnel des Frachters gelangte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das einige Leviathan-exklusive Missionen nach dem Ende der Expedition auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das verhindern konnte, dass Schiffsvorschauen im Schnellmenü korrekt angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass falsche Symbole in der Benachrichtigung oben links angezeigt wurden, nachdem ein neuer Abschnitt der Anleitung freigeschaltet wurde.

Behebung eines Problems, durch das Spieler mit ihrem Schiff interagieren konnten, während es verschrottet wurde.

Behebung eines Problems, durch das der Frachter beim Spielen in VR im Warptunnel erschien.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

