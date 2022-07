Xbox Series X/S: Hardware, Spiele und Dienste mit rückläufigen Zahlen

Nach den Rekordeinnahmen während der COVID-19-Pandemie haben viele Unternehmen der Unterhaltungs- und Techbranchen mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen. Auch Microsofts Xbox-Sparte musste im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 einen kleinen Dämpfer verbuchen.

Der Gamingumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank um 259 Millionen US-Dollar bzw. um sieben Prozent, was der vorherigen Prognose entsprach. Vor allem der Umsatz mit Xbox-Hardware ging deutlich zurück. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Einnahmen in diesem Gebiet elf Prozent niedriger

„Der Rückgang bei der Xbox-Hardware spiegelt zum Teil die Tatsache wider, dass wir die Markteinführung vor etwa zwei Jahren hatten und die Lieferengpässe, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, diesen Zeitraum für Konsolen irgendwie verlängert haben“, so Microsofts Director of Investor Relations Kendra Goodenough in einem

Das heißt, bei einer größeren Verfügbarkeit zum Launch wäre der Rückgang vermutlich schon früher eingetreten. Laut Microsoft gebe es noch immer eine große Nachfrage, doch sinken die Höchststände, die nach der Einführung der neuen Konsolen verzeichnet werden konnten, langsam ab.

Geringere Nutzung und Monetarisierung

Der Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten sank um sechs Prozent. Microsoft macht für den Rückgang die „geringere zeitliche Nutzung und Monetarisierung von Inhalten von Drittanbietern und Erstanbietern“ verantwortlich.

Nur zum Teil konnten die Rückgänge vom Wachstum des Xbox Game Pass ausgeglichen werden. Microsoft machte im neusten Quartalsbericht keine Angaben zu den Abonnenten, nachdem der Dienst im Januar nach den Feiertagsveröffentlichungen von „Age of Empires 4“, „Forza Horizon 5“ und „Halo Infinite“ auf 25 Millionen Mitglieder angestiegen war.

Unabhängig von den Rückgängen sind die 3,45 Milliarden Dollar Quartalsumsatz für Xbox das zweitbeste vierte Quartal eines Geschäftsjahres. Doch laut Amy Hood, CFO von Microsoft, wird der Xbox-Umsatz im nächsten Quartal wahrscheinlich erneut im „mittleren einstelligen Bereich“ zurückgehen.

Xbox-Hardware in Nordamerika erneut vor PlayStation

Verkaufszahlen wurden für die Xbox-Konsolen wie üblich nicht genannt. Microsoft weist lediglich darauf hin, dass die Xbox-Hardware in Nordamerika zum wiederholten Mal die New-Gen-Spitze erklimmen konnten.

Im Zuge der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens betonte Microsoft-CEO Satya Nadella: „Wir haben bis heute mehr Konsolen verkauft als jede Xbox-Generation zuvor und sind in Nordamerika seit drei Quartalen in Folge Marktführer bei den New-Gen-Konsolen.“

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Dieser Erfolg spiegelt aber nur bedingt die Nachfrage wider. Denn im Gegensatz zur PS5 ist die abgespeckte und daher günstigere Xbox Series S nahezu uneingeschränkt verfügbar. Und auch bei der Xbox Series X scheint die Verfügbarkeit in der Regel besser als bei der neuen Sony-Konsole zu sein.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren