Japan-Charts: Live a Live und Nintendos Switch dominierten die letzte Woche

Am Nachmittag erreichten uns die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan. Wenig überraschend sicherte sich in der vergangenen Woche Square Enix' 2D-HD-Rollenspiel "Live a Live" die Spitze der Software-Charts, während die Switch weiter die Hardware-Charts dominiert.

Am Nachmittag wurden die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan veröffentlicht, die sich auf die am 24. Juli 2022 zu Ende gegangene Woche beziehen.

Wie bereits zu erwarten war, sicherte sich das von Square Enix entwickelte und exklusiv für die Switch veröffentlichte 2D-HD-Rollenspiel „Live a Live“ in der vergangenen Woche die Spitze der japanischen Software-Charts. Mit knapp 71.000 verkauften Einheiten in der ersten Verkaufswoche blieb „Live a Live“ allerdings hinter dem Start anderer 2D-HD-Rollenspiele wie „Octopath Traveler“ zurück.

Auf den weiteren Plätzen folgen das sportliche Switch-Spektakel „Nintendo Switch Sports“, das in den vergangenen Wochen zu den Dauergästen in den japanischen Software-Charts gehörte, sowie die PlayStation 4-Version von „Nobunaga’s Ambition: Rebirth“, die in der letzten Woche neu in Charts einstieg.

Bei der Hardware entfiel der größte Teil der in der vergangenen Woche verkauften Konsolen ein weiteres Mal auf die Switch. Anbei die Übersicht über die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan.

Software-Verkaufszahlen:

[NSW] LIVE A LIVE – 71,137 (Neu) [NSW] Nintendo Switch Sports – 24,869 (598,527) [PS4] Nobunaga’s Ambition: Rebirth – 23,425 (Neu) [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set – 22,871 (200,263) [NSW] Nobunaga’s Ambition: Rebirth – 21,753 (Neu) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,976 (4,734,067) [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 9,746 (812,708) [NSW] Minecraft – 9,542 (2,717,993) [NSW] Ring Fit Adventure – 9,380 (3,221,140) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,841 (4,930,600)

Hardware-Verkaufszahlen:

Nintendo Switch – 69,374

PS5 – 11,194

Xbox Series X/S – 5,012

Quelle: Resetera

