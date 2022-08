Guilty Gear Strive: Arc System Works stellt Roadmap für die kommenden Updates vor

Im Juni 2021 erschien das Kampfspiel „Guilty Gear: Strive“ aus dem Hause Arc System Works für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC. Damals hatten die Entwickler bereits bestätigt, dass man aufgrund der Einschränkungen, die mit der Covid-19-Pandemie auf das Studio niederprasselten, einige einst für den Launch geplante Features streichen musste und sie über die Zeit hinweg nachreichen würde.

Charaktere, Crossplay und mehr

Seitdem haben die Entwickler bereits Funktionen wie einen Diorama-Modus sowie fünf weitere Charaktere geliefert. Im Rahmen des Panels „The Past, Present, and Future of the Guilty Gear Series“, das man auf der EVO 2022 veranstaltete, wurde ein Ablaufplan für die kommenden Updates zu „Guilty Gear: Strive“ veröffentlicht. Demnach könnt ihr auf folgende Inhalte und Verbesserungen freuen:

Sommer 2022

Neuer Charakter #6

Zusätzliche Charakterfarbe

Anderes PlayStation 5 Reduzierte Eingabeverzögerung PC Reduzierte Verbindungszeit für die anfängliche Serververbindung



Herbst 2022

Crossplay-Betatest (alle Plattformen) Dieser globale Test ist für Mitte September geplant. Weitere Informationen zum Beitritt des Betatests werden in Kürze angekündigt.

Crossplay-Update

Neuer Charakter #7

Winter 2022

Kampfbalance-Patch

2023

Neuer Charakter #8 Zusätzliche Stage #3

Neuer Charakter #9 Zusätzliche Stage #4



Allerdings hat Arc System Works noch keinen konkreten Termin für das nächste Update bekannt sowie den neuen Charakter noch nicht enthüllt. Jedoch könnte im Laufe des Wochenendes die offizielle Enthüllung erfolgen. Meist werden am Finaltag der EVO noch zahlreiche Ankündigungen geboten.

Wir halten euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

