MultiVersus: Black Adam & Stripe stehen offenbar in den Startlöchern

Nach einer kurzfristigen Verschiebung bringen die Entwickler von Player First Games am heutigen Montag die erste Season des Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“ an den Start.

Wie Tony Huynh, der verantwortliche Game-Director hinter „MultiVersus“, kurz vor dem Start der ersten Season andeutete, bereitet Player First Games bereits die Veröffentlichung weiterer Charaktere vor. Wir wir wissen, haben wir es hier zum einen mit Morty zu tun, der am 23. August 2022 Einzug in den Brawler hält. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt zudem Rick.

Wie Tony Huynh versprach, sollte uns der Startbildschirm der ersten Season einen Blick auf kommende und bisher noch nicht offiziell angekündigte Charaktere ermöglichen. Und so kam es dann auch.

Wie ein Blick auf den Startbildschirm offenbart, arbeiten die Macher von Player First Games zum einen daran, dem bekannten Comic-Helden Black Adam den Weg in „MultiVersus“ zu ebnen. Nummer Zwei im Bunde könnte demnach Stripe aus dem Comedy-Grusel-Hit „Gremlins“ sein. Da eine offizielle Ankündigung noch aussteht, ist aktuell noch unklar, ab wann die beiden Neuzugänge Einzug mitmischen werden.

Die heute startende Season bringt neben dem obligatorischen Battle-Pass weitere Inhalte wie einen Arcade-Modus oder die Ranglisten-Duelle mit sich. Laut den Entwicklern werden allerdings nicht alle geplanten Neuerungen bereits ab heute zur Verfügung stehen. Stattdessen werden die neuen Inhalte und Features im Rahmen der ersten Season und somit im Laufe der kommenden Wochen nach und nach veröffentlicht.

„MultiVersus“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und unterstützt auf allen Plattformen das Crossplay-Feature.

There’s a surprise and a look at some future unannounced characters in the login screen tomorrow. More announcements and details coming. #MultiVersus

And here’s the highest quality version of the Black Adam and Stripe image so far! #MultiVersus

Huge thanks to @infkae for the help! pic.twitter.com/HAZlCTVX8s

— InTheShade – Multiversus Leaks (@InTheShadeMV) August 15, 2022