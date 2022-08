Way of the Hunter: Jagdsimulation von THQ Nordic erscheint heute – Release Trailer

Way of the Hunter:

Ab dem heutigen Tag ist "Way of the Hunter" im Handel erhältlich. Zur Veröffentlichung hat THQ Nordic den obligatorischen Launch-Trailer hochgeladen.

"Way of the Hunter" lässt euch als Jäger durch die Wildnis streifen.

Heute um 19 Uhr erscheint „Way of the Hunter“ für PS5, Xbox Series X/S und PC. Um auf den bevorstehenden Release aufmerksam zu machen, veröffentlichte THQ Nordic vor einer knappen Stunde den Erscheinungstrailer.

Erhaltet jetzt einen Einblick in den Alltag eines Jägers:

Erkundet zwei umfassende Landschaften

Der Spieler hat die Wahl zwischen zwei Landschaften. Eine befindet sich im Pazifischen Nordwesten (Nordamerika), die andere in Transsilvanien (Europa). Beide lassen sich völlig frei erkunden – wahlweise alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden. Außerdem ist eine Kampagne enthalten, in der ein Familienbetrieb geleitet werden muss.

Sowohl bei der visuellen Darstellung als auch der Waffenphysik sollt ihr den hohen Realismusgrad bemerken. Es sind diverse Gewehre dabei, die vom jeweiligen Hersteller lizenziert wurden. Seid ihr einem Tier auf der Spur, müsst ihr euch langsam heranschleichen und im richtigen Moment den Abzug betätigen.

Während eurer Jagd werdet ihr auf verschiedenste Tierarten stoßen. Jede davon soll sich durch ein individuelles Verhalten auszeichnen. Demnach müsst ihr bei jeder Art anders vorgehen, um es zu erlegen.

Um euch durch eine der beiden weitläufigen Spielwelten (jeweils 140 km²) zu bewegen, könnt ihr auf ein Revierfahrzeug zurückgreifen. Seid ihr im gewünschten Biom angekommen, geht es zu Fuß weiter. Hierbei kommt das Fernglas zum Einsatz, um wilde Tiere ausfindig zu machen. Folgt dem jeweiligen Tier, indem ihr seine Fährte aufnimmt und setzt im richtigen Moment zum Schuss an. Habt ihr es erfolgreich erlegt, könnt ihr es ausstopfen oder das Fleisch an den Händler verkaufen.

„Way of the Hunter“ kostet im PlayStation Store 39,99 Euro. Zusätzlich bietet THQ Nordic eine Elite Edition für 54,99 Euro an, die neben dem Hauptspiel den Season Pass enthält.

