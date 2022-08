Mega Drive Mini 2: Release für Europa bestätigt und Spieleliste

Sega wird im Oktober mit dem Sega Mega Drive Mini 2 eine weitere Mini-Konsole auf den Markt zu bringen. Die handliche Hardware ist ein Nachfolger des ursprünglichen Sega Mega Drive Mini aus dem Jahr 2019 und kommt mit 61 Spielen daher, darunter einige Sega Mega CD-Titel.

Mega Drive Mini 2 erscheint mit diesen Spielen

Die Veröffentlichung in Europa erfolgt am 27. Oktober 2022 und somit am gleichen Tag wie in den USA, wo sie den Namen Sega Genesis Mini 2 tragen wird, um die unterschiedlichen Namen der ursprünglichen Konsole in den verschiedenen Regionen zu berücksichtigen.

Wie erwähnt sind mehr als 60 Spiele ein Teil der neuen Retro-Konsole. Nachfolgend seht ihr eine Übersicht:

Mega Drive / Genesis

After Burner 2

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike

Devi & Pii (unreleased)

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fantasy Zone (new port)

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force / Thunder Force IV

Midnight Resistance

The Ooze

Out Run

Out Runners

Phantasy Star II

Populous

Puyo Puyo Sun (new port)

Rainbow Islands Extra

Ranger X

The Revenge of Shinobi

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer 2

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Space Harrier II (new port)

Spatter (unreleased)

Splatterhouse 2

Star Mobile (new port)

Streets of Rage 3

Super Hang On

Super Locomotive (new port)

Super Street Fighter II

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

Vectorman 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Mega CD / Sega CD

Ecco the Dolphin CD

Ecco: The Tides of Time CD

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Night Trap

The Ninja Warriors

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Vorbestellungen sind in den USA bereits möglich. In Europa erfolgt die Vorbestellerphase im September. Das Paket kostet 99,99 US-Dollar bzw. Euro und umfasst neben der Konsole einen Controller, ein USB-Netzteil, ein Stromkabel und ein HDMI-Kabel.

Zudem hat Sega ein Video veröffentlicht, in dem die Spiele mit bewegten Bildern vorgestellt werden:

