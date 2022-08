Everywhere: Neues Spiel vom Ex-GTA-Boss im Teaser-Trailer

Everywhere:

"Everywhere" ließ sich auf Gamescom Opening Night-Show blicken. Vorgestellt wurde der Titel mit einem ersten Teaser-Trailer.

Das in Schottland beheimatete Entwicklerstudio Build A Rocket Boy hat einen ersten Teaser-Trailer zum Debütspiel „Everywhere“ veröffentlicht. Er zeigt eine weitreichende Karte mit verschiedenen Umgebungen inklusive einer futuristisch anmutenden Stadt. Ebenfalls sind ein Wald, ein mit Lava gefülltes Gebiet und eine felsige Wüste zu erkennen.

Build A Rocket Boy ist ein relativ neues Studio, das vom ehemaligen „GTA“-Produzenten Leslie Benzies gegründet wurde. An der Entwicklung von „Everywhere“ sind viele weitere erfahrene Branchenveteranen beteiligt.

Ein völlig neues Multi-World-Gaming-Erlebnis

Laut der offiziellen Beschreibung verbindet der Titel nahtlos Gameplay, Abenteuer, Kreativität und Entdeckungen in einem völlig neuen Multi-World-Gaming-Erlebnis. Es soll die Art und Weise, wie Spieler miteinander und mit der digitalen Welt interagieren, neu definieren.

Benzies, der als Game Director von „Everywhere“ in Erscheinung tritt, betonte ergänzend: „Unsere Absicht war es immer, die Grenzen dessen, was ein Videospiel sein kann, zu erweitern und gleichzeitig ein innovatives, auf den Spieler ausgerichtetes Erlebnis zu bieten.“

„Das Team, das wir aufgebaut haben, und die Partner, die wir seit unserer Gründung gewonnen haben, scharen sich um die einzigartige Vision, die wir zum Leben erwecken wollen. Es ist aufregend, ein Teil davon zu sein, und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr über Everywhere zu verraten“, so die weiteren Worte.

Veröffentlicht werden soll „Everywhere“ irgendwann im kommenden Jahr. Bis zum Release sollen regelmäßig Informationen herausgegeben werden. Zunächst könnt ihr euch den ersten Teaser-Trailer zum Spiel anschauen:

