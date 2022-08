eFootball 2023: Mit Launch-Trailer für Konsolen und PC veröffentlicht

Mit "eFootball 2023" hievt Konami das Free-to-Play-Fußballspiel in die neue Saison, mit der unter anderem aktualisierte Lizenzdaten Einzug halten.

Konami hat „eFootball 2023“ veröffentlicht, das ab sofort als Download und via Update für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Mobile zur Verfügung steht. In der neuen Version des Free-to-Play-Fußballspiels spiegeln sich unter anderem die Transfers des Sommers wider.

In „eFootball 2023“ kehren die offiziell lizenzierten italienischen Vereine AC Mailand und Inter Mailand zurück. Außerdem wird die Liga BBVA MX hinzugefügt, die alle 18 mexikanischen Vereine, ihre Spieler und das Estadio Azteca umfasst. Ebenfalls erhalten zwei neue Fußball-Stars Botschafter-Titel. Dabei handelt es sich um Trent Alexander-Arnold und Bruno Fernandes.

Trent Alexander-Arnold bekommt sein eigenes „Premium Ambassador Pack“ in einer „Epic“-Version, um seine Saison 2019-20 zu feiern. Auch Bruno Fernandes wird im Herbst ein eigenes Paket erhalten.

In Bezug auf neue Pakete wurde zudem das „Manager-Pack“ eingeführt, das eine Reihe von Trainingsprogrammen und Trainer enthält, darunter Fabio Cannavaro und Johan Cruijff.

Neue Spielerkarten

Obendrauf gibt es zwei neue Arten von Spielerkarten. Die „Highlights“ sind sorgfältig ausgewählte Spieler, die in der „aktuellen Saison“ herausragende Leistungen erbracht haben. Die „Episch“-Karten stellen spezielle Versionen großer Fußballer der Vergangenheit dar, die ihre „prägenden Saisons“ mit einer höheren Aufstiegsschwelle als legendäre Spieler feiern.

Weitere Details zur ersten Season von „eFootball 2023“ sind auf der offiziellen Webseite von Konami zusammengefasst. Herunterladen könnt ihr das Fußballspiel aus dem PlayStation Store.

Konami vermarktet „eFootball“, mit dem die frühere Fußballsimulation „Pro Evolution Soccer“ ersetzt wurde, als einen regelmäßig aktualisierten Live-Service-Titel. Im Gegensatz zur „FIFA“-Reihe haben Spieler damit den Vorteil, dass sie nicht jedes Jahr Geld für ein modifiziertes Vollpreisspiel ausgeben müssen.

