Red Dead Redemption: Warum Filmregisseur John Carpenter den Western-Hit abgebrochen hat

Aus einem kuriosen Grund hat John Carpenter Rockstars Western-Abenteuer "Red Dead Redemption" nie durchgespielt. Das verriet er in einem Interview mit The New Yorker.

Eine Auszeichnung für die beste Steuerung erhielt „Red Dead Redemption“ nicht. Völlig zurecht, denn genau wie beim Nachfolger oder bei „GTA V“ fühlt sich das Gameplay recht schwerfällig an.

Für manchen Spieler war die klobige Steuerung jedoch eine so große Herausforderung, dass sie das Open-World-Adventure beiseite legen mussten. Einer davon war niemand geringeres als John Carpenter, der sich einen Ruf als Kultregisseur erarbeitet hat. Neben Filmen kann sich der inzwischen 74-Jährige aber auch für Videospiele begeistern. So wurde er gefragt, ob er schon einmal „Red Dead Redemption“ gespielt hat.

In den Sattel steigen klappte nicht

Tatsächlich hat der heute 74-Jährige das Abenteuer von John Marston schon mal in Angriff genommen. Allerdings hatte Carpenter dabei ein etwas spezielles Problem: Er konnte nicht auf’s Pferd steigen.

„Das ist nicht wahr. Überhaupt nicht?“, hakte der Interviewer nach. Darauf versicherte der Regisseur: „Nein, überhaupt nicht! Ich habe aufgegeben. Es war zu schwer.“

Der Interviewer machte sich darüber nicht lustig, machte er klar. Schließlich sei er sehr schlecht in Videospielen. Carpenter selbst hingegen ist von seinen Gamer-Fähigkeiten eigentlich überzeugt.

„Nach all den Jahren, die ich gespielt habe, bin ich ziemlich gut. Aber bei diesem Spiel war ich furchtbar. Die Steuerung war nicht intuitiv, zumindest für mich. Aber ich schätze, alle anderen hatten viel Spaß. Es war ein beliebtes Spiel“, erklärte er sein Scheitern.

Erstmals mit Videospielen in Kontakt gekommen ist Carpenter schon vor 30 Jahren. Alles fing mit „Sonic The Hedgehog“ von Sega an, wovon er begeistert war. Später wurde er von seinem Sohn an Titel wie „Halo“ oder Platformer herangeführt. Heute spiele er sowohl ältere als auch neue Titel. Aktuell ist der Regisseur mit dem Shooter-RPG „Fallout 76“ beschäftigt und auch „Horizon Forbidden West“ gefällt ihm überaus gut.

Für die Zukunft sieht John Carpenter weiterhin großes Potenzial in Videospielen. Angesprochen auf den Vergleich mit Kinofilmen antwortete er Folgendes: „Sie nehmen einige der gleichen Dinge wie das Kino auf, aber die Interaktion der Spieler mit dem, was sie tun, ist unabdingbar. Aber Videospiele sind noch jung. Sie haben noch nicht ihr volles Potenzial erreicht.“

