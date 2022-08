UFL: Der potenzielle FIFA- und eFootball-Konkurrent verschiebt sich auf 2023

In den Markt der Fußball-Simulationen geriet in der näheren Vergangenheit reichlich Bewegung. Während sich Konami dazu entschloss, die „Pro Evolution Soccer“-Marke aufzugeben und zukünftig auf den Free2Play-Kick „eFootball“ zu setzen, gab EA in diesem Jahr das Ende der Partnerschaft mit der FIFA bekannt.

Ab 2023 erscheinen die Fußball-Spiele von EA unter dem Namen „EA Sports FC“. Und dann wäre da ja auch noch das im vergangenen Sommer angekündigte „UFL“, mit dem die Entwickler von Strikerz in direkte Konkurrenz zu Electronic Arts und Konami treten möchten. Wie das Indie-Studio im Rahmen eines aktuellen Entwicklungs-Updates einräumte, werden sich Fans des runden Leders noch etwas länger gedulden müssen, ehe sie selbst Hand an „UFL“ legen können.

Da die Jungs und Mädels von Strikers noch etwas mehr Zeit für die Fertigstellung und den finalen Feinschliff benötigen, wurde der Release von „UFL“ nämlich auf das kommende Jahr verschoben.

Weitere Details folgen im Dezember

Einen konkreten Termin nannte Strikerz im Rahmen der Verschiebung zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass im Dezember dieses Jahres mit weiteren Details zu rechnen ist. Eugene Nashilov, der Chief-Executive-Officer von Strikerz, kommentierte die Verschiebung wie folgt: „Wir erzählen euch sicherlich nichts Neues, wenn wir euch sagen, dass dies ein Spiel von immenser technologischer Komplexität ist. Eines, das die vollständige Palette von Fußballmechaniken und entsprechenden Techniken mit dynamischen, realistischen Animationen, Weltklassespielern und vielem mehr simulieren muss.“

„Heute geben wir bekannt, dass wir das Releasedatum auf 2023 verschoben haben. Viele von euch haben bereits angedeutet, dass es wohl so kommen wird. Und ihr habt Recht gehabt. Das Spiel wurde bisher zu rund 80 Prozent fertiggestellt. Und nun brauchen wir noch etwas mehr Zeit, um die Entwicklung abzuschließen.“

„UFL“ befindet sich laut offiziellen Angaben seit mehr als sechs Jahren in der Entwicklung und wird in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht, der nach dem Release regelmäßig mit neuen Inhalten unterstützt wird. Mit dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo, der als Werbebotschafter von „UFL“ fungieren wird, konnte bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung des Titels ein prominenter Partner gewonnen werden.

