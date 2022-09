The Wolf Among Us 2: Rechnet auf absehbare Zeit nicht mit neuen Infos

The Wolf Among Us 2:

Wie wir wissen, ist "The Wolf Among Us 2" für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen. Wer auf frische Informationen oder Spielszenen hoffen sollte, wird sich allerdings noch eine Weile in Geduld üben müssen. Dies räumte Telltale Games auf Nachfrage ein.

"The Wolf Among Us 2" erscheint 2023.

Derzeit arbeiten Telltale Games und die Partner des Unternehmens an mehreren neuen Projekten. Darunter „The Wolf Among Us 2“, von dem wir seit Anfang des Jahres wissen, dass der Release des Sequels für das Jahr 2023 vorgesehen ist.

Da die Veröffentlichung der letzten Details bereits ein paar Monate her ist, dürfte sich dem einen oder anderen sicherlich die Frage stellen, wann endlich mit frischen Informationen oder gar ersten Gameplay-Szenen zu „The Wolf Among Us 2“ zu rechnen ist. Diesbezüglich räumten die Verantwortlichen von Telltale Games auf Nachfrage eines Nutzers ein, dass hier noch ein wenig Geduld gefragt ist.

In absehbarer Zeit sollten wir nämlich nicht von der Enthüllung neuer Details oder erster Spielszenen ausgehen. „Nicht für eine Weile“, so Telltale Games zur Frage, wann mit frischen Infos zu rechnen ist. „Lasst die Entwickler entwickeln. Wir achten sehr darauf, es nicht zu früh zu overhypen.“

Release erst nach The Expanse?

Des Weiteren wurde Telltale Games die Frage gestellt, ob die angekündigte Infopause zu „The Wolf Among Us 2“ darauf hindeuten könnte, dass das Sequel erst nach dem ebenfalls für 2023 angekündigten „The Expanse: A Telltale Series“ erscheinen könnte. Diesbezüglich wollten die Verantwortlichen von Telltale Games nicht näher ins Detail gehen und wiesen lediglich darauf hin, dass beide Projekte weiterhin für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr vorgesehen sind.

„Da gibt es noch keine Antwort. Aber beide sind derzeit für 2023 geplant. Das ist das Beste, was wir aktuell sagen können“, heißt es hierzu kurz und knapp. Während „The Wolf Among Us 2“ von Telltale Games selbst entwickelt und vertrieben wird, fungiert das Unternehmen bei „The Expanse: A Telltale Series“ lediglich aus Publisher.

Weitere Meldungen zum Thema:

Entwickelt wird der Titel von den „Life is Strange: True Colors“-Machern von Deck Nine Games.

Not for a while, Reg. Gotta let the devs, dev. We are being super careful not to overhype, overly soon. — Telltale Games (@telltalegames) September 2, 2022

Weitere Meldungen zu The Wolf Among Us 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren