The Wolf Among Us 2: Releasezeitraum & Plattformen bestätigt – Neuer Trailer steht bereit

The Wolf Among Us 2:

Im Zuge einer aktuellen Präsentation stellte Telltale Games einen neuen Trailer zum Story-Adventure "The Wolf Among Us 2" bereit. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen den Releasezeitraum und die Plattformen, die mit dem Nachfolger versorgt werden.

"The Wolf Among Us 2" erscheint 2023.

Wie versprochen, nutzten die Entwickler von Telltale Games den gestrigen Mittwoch, um uns den Nachfolger zu „The Wolf Among Us“ offiziell vorzustellen.

Zum einen stellte das Studio einen etwas mehr als zwei Minuten langen Trailer zu „The Wolf Among Us 2“ bereit, der uns einen ersten mysteriösen Blick auf das Sequel ermöglicht. In den Mittelpunkt rückt Bigby Wolf, der in einer Aggressionsbewältigungssitzung gezeigt wird. Diese erinnert an einen Vorfall, bei dem er Dorothy, die Vogelscheuche, und den Blechholzfäller aus „The Wonderful Wizard of Oz“ aufspürte. Allerdings gerieten die Dinge schnell aus dem Ruder, als Bigby mit dem Holzfäller in eine Schlägerei verwickelt wurde.

Der Release erfolgt nicht mehr 2022

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailer wurde bekannt gegeben, dass „The Wolf Among Us 2“ für den PC (über den Epic Games Store), die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Leider werden sich interessierte Spieler und Spielerinnen noch etwas länger gedulden müssen, ehe sie Hand an den Nachfolger legen dürfen. 2022 ist nämlich nicht mehr mit dem Release von „The Wolf Among Us 2“ zu rechnen.

Weitere Meldungen zu The Wolf Among Us 2:

Stattdessen räumten die Entwickler von Telltale Games ein, dass „The Wolf Among Us 2“ erst im Jahr 2023 das Licht der Welt erblicken wird. Einen konkreten Releasetermin nannte das Studio im Zuge der Ankündigung bisher nicht.

Allerdings versprach das Studio, dass weitere Details und Updates zum Sequel in den nächsten Monaten folgen werden.

Weitere Meldungen zu The Wolf Among Us 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren