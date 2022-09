Cyberpunk 2077: New Game Plus wohl nicht im nächsten Update enthalten

Während der heutigen Night City Wire-Show stellen die Entwickler voraussichtlich Details zum kommenden „Cyberpunk 2077“-Update 1.6 vor. Doch der erwartete New Game Plus-Modus wird offenbar kein Teil des Paketes sein.

„Wir haben vor, euch ein paar coole Dinge zu zeigen, aber NG+ gehört nicht dazu“, so eine Community-Managerin zunächst auf Twitter.

New Game Plus ist nicht nur ein einfacher Neustart des Spiels

Miles Tost, Lead Level Designer von „Cyberpunk 2077“, äußerte sich im weiteren Verlauf etwas umfangreicher zur Angelegenheit und betonte, dass es bei der Einführung von New Game Plus nicht nur darum geht, den Spielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel erneut zu starten und dabei den Fortschritt zu behalten. Ein solcher Modus erfordere viel mehr Anstrengungen.

„Das gesamte Spiel muss neu ausbalanciert werden (Feinde, Ausrüstung, Gegenstände). Und es gibt tonnenweise Tests und Optimierungen. Es gibt viele Fertigkeitsprüfungen im Gameplay und in den Dialogen, was passiert hier? Wie haben wir Attribut- und Perk-Punkte gehandhabt/ausbalanciert?“, so Tost.

Ebenfalls müsse hinterfragt werden, ob Cyberware im frühen Spiel etwas Neues bringen kann oder Spieler mit dem Doppelsprung an Orte gelangen, die sie eigentlich nicht erreichen sollten. Und was passiert, wenn Spieler den ersten Grip bei Vik bekommen, aber Gorillafäuste haben? Der Teil, in dem sie die Operation sehen, müsste möglicherweise komplett überarbeitet werden. Auch müsse der Frage nachgegangen werden, ob beim zweiten Anlauf die Fahrzeuge behalten werden können.

„Einige Antworten sind vielleicht ganz einfach“, so Tost weiter. „Aber wir müssten das gesamte Spiel durchforsten, um sicherzustellen, dass ein Feature, das so ziemlich alle Aspekte des Spiels berührt, richtig gemacht wird.“

Das klingt danach, dass der New Game Plus-Modus nicht allzu bald ein Teil von „Cyberpunk 2077“ wird.

Jędrzej Mróz verlässt das Unternehmen

Heute wurde ebenfalls bekannt, dass der Produktionsleiter Jędrzej Mróz das Studio verlassen hat. In einem Beitrag auf LinkedIn dankte Mróz dem Unternehmen für „spektakuläre“ 15 Jahre und betonte, dass die „Zeit für etwas Neues“ gekommen sei.

Laut seinem Profil kam Mróz 2007 als Junior-QA-Spezialist zum Entwickler und wurde 2010 Lead Producer der PC-Version von „The Witcher 2: Assassins of Kings“. 2012 stieß er als Lead Producer zum Team von „Cyberpunk 2077“. Drei Jahre später wurde er zum Executive Producer, 2017 zum Senior Producer, 2018 zum Lead Tech Producer und 2020 zum Production Director ernannt.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

„Cyberpunk 2077“ wurde im Dezember 2020 für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht, obwohl die Konsolenversion in keinem veröffentlichungswürdigen Zustand waren, womit das Vertrauen in CD Projekt nachhaltig beschädigt wurde. Anleger gehen nicht davon aus, dass die Entwickler die einst hohen Erwartungen in absehbarer Zeit erfüllen können. Entsprechend niedrig ist momentan der Aktienkurs positioniert.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren