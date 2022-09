Uncharted Legacy of Thieves Collection: PC-Ankunft von Nathan Drake und Chloe Frazer hat einen Termin

Anfang Januar veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ für die PlayStation 5. Allerdings hatte man bereits im letzten Jahr bestätigt, dass die Sammlung, die sowohl „Uncharted 4: A Thief’s End“ als auch „Uncharted: The Lost Legacy“ beinhaltet, auch für den PC erscheinen wird.

Lange muss man nicht mehr warten

Nun steht der PC-Termin endlich fest! Demnach werden Nathan Drake und Chloe Frazer mit ihren jeweiligen Abenteuern am 19. Oktober 2022 auf Steam und im Epic Games Store einschlagen.

Dementsprechend kann man Nathan Drakes persönlichstes Abenteuer in einer überarbeiteten und für den PC optimierten Fassung erleben. Als er im Ruhestand nur noch in Flüssen taucht, taucht plötzlich ein altbekanntes Gesicht vor Nathan auf ─ sein Bruder Sam. Und dieser benötigt seine Hilfe und zieht ihn in ein Abenteuer hinein, das ihn noch einmal an die Grenzen bringt.

In „Uncharted: Lost Legacy“ bekommt man wiederum Chloe Frazer zu Gesicht, die sich in Indien mit ihren Wurzeln beschäftigt und wiederum mit ihrer Kollegin Nadine Ross herumschlagen muss.

Im Übrigen kann man sich mit dem Pre-Purchase im Epic Games Store auch einen Gleitschirm für „Fortnite“ sichern, der in der Form von Sullys Wasserflugzeug gehalten ist. Man bekommt den Gleitschirm direkt freigeschaltet, sobald man sich die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ im Vorverkauf sichert. Alternativ kann man ihn sich auch am 17. November 2022 sichern. Denn dann wird der Gleitschirm auch einfach im Item Shop von „Fortnite“ auftauchen.

