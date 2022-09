Uncharted Legacy of Thieves Collection: Neues Update liefert VRR-Unterstützung für die PS5

Nachdem die PlayStation 5 im Frühjahr mit der Unterstützung der Variable-Refresh-Rate-Technologie (kurz: VRR) versehen wurde, bekamen ausgewählte Titel in den letzten Wochen und Monaten entsprechende Updates spendiert.

Wie die Entwickler von Naughty Dog in einem kurzen Tweet bestätigten, steht auf der PlayStation 5 ab sofort ein neues Update zur „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ bereit, das die Spielesammlung durch die Unterstützung von VRR bereichert. Einen passenden Bildschirm vorausgesetzt, sorgt das Update dafür, dass ihr die technisch aufpolierten Kampagnen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ in flüssigeren Bildwiederholungsraten ausführen könnt.

Der PC wird nächsten Monat versorgt

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ wurde Anfang des Jahres für die PlayStation 5 veröffentlicht. Nachdem es um die seinerzeit ebenfalls angekündigte PC-Version zuletzt recht still wurde, bekam diese vor wenigen Tagen endlich einen handfesten Termin spendiert: Den 19. Oktober 2022.

Die PC-Fassung der Spielesammlung wird genau wie die anderen Titel der PlayStation-Studios sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store veröffentlicht. In „Uncharted 4: A Thief’s End“ übernehmt ihr ein weiteres Mal die Kontrolle über den beliebten Protagonisten Nathan Drake und begleitet diesen auf seinem letzten großen Abenteuer.

„Uncharted: The Lost Legacy“ wiederum erzählt die Geschichte der Protagonistin Chloe Frazer, die es nach Indien verschlägt, wo sie sich unter anderem mit ihrer Kollegin Nadine Ross herumschlagen muss.

