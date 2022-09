Like a Dragon: Geschichten bestimmen die Spielmechaniken – Update der Dragon Engine geplant

In einem Interview sprach Masayoshi Yokoyama von den Ryu Ga Gotoku Studios über die Zukunft der "Like a Dragon"-Reihe. Zum einen kündigte Yokoyama an, dass die hauseigene Dragon Engine für die Zukunft überarbeitet wird. Darüber hinaus wurde über mögliche Neuerungen im Bereich der Spielmechaniken gesprochen.

Mit „Like a Dragon 8“, „Like a Dragon: Ishin“ und „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ kündigten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios in dieser Woche gleich drei neue Projekte an.

Ergänzend dazu sprach Produzent Masayoshi Yokoyama über die Zukunft der Reihe und räumte ein, dass die hauseigene Dragon Engine, die in der Vergangenheit bei diversen „Yakuza“-Titeln zum Einsatz kam, mittlerweile in die Jahre gekommen ist und entsprechend überarbeitet werden soll. Um für die Zukunft technisch gewappnet zu sein, schauen sich die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios derzeit unter anderem die Unreal Engine 5 und ihre verschiedenen Vorzüge an.

„Wir schauen es uns an und sagen, was sind die Vorzüge von jedem? Was ist der Vorteil der Dragon Engine? Was ist der Vorteil der Unreal Engine? Und wenn es darauf ankommt, die Dragon Engine … sie ist wirklich perfekt darauf ausgelegt, eine Stadt bei Nacht darzustellen. Die nächtliche Stadt. Unreal dagegen ist besser darin, die Natur und den Tag und diese Art von Gefühl zu zeigen“, führte Yokoyama aus.

Entwickler möchten sich bei Spielmechaniken nicht einschränken lassen

Ein weiteres Thema, über das Yokoyama sprach, sind neue Spielmechaniken, mit denen zukünftige „Like a Dragon“-Projekte aufwarten könnten. Wie der Produzent mit einem Blick auf Neuerungen wie das rundenbasierte Kampfsystem von „Yakuza: Like a Dragon“ ausführte, möchten sich die Entwickler im Bereich der Spielmechaniken nicht einschränken lassen. Stattdessen geht es den kreativen Köpfen der Ryu Ga Gotoku Studios darum, ein Spiel mit einer interessanten Geschichte zu entwerfen und sich anschließend für die passenden Spielmechaniken zu entscheiden.

„Wenn wir glauben, dass ein Partyspiel diese Geschichte am besten klingen lässt, werden wir ein Party-Spiel machen“, ergänzte Yokoyama. „Und einer der wirklich lustigen Aspekte beim Entwerfen von Spielen selbst ist, dass es keine Regeln gibt… wenn Sie ein Spiel entwerfen, machen Sie die Regeln. Da bleiben wir gerne flexibel.“

Wie bereits bestätigt wurde, wird auch das 2024 erscheinende „Like a Dragon 8“ auf das rundenbasierte Kampfsystem seines Vorgängers setzen. Laut Yokoyama werden die Ryu Ga Gotoku Studios bei der Entwicklung des neuen Titels das Feedback, das das Studio nach dem Release von „Yakuza: Like a Dragon“ erreichte, ausführlich analysieren und in mögliche Verbesserungen einfließen lassen.

