Modern Warfare 2: Video zeigt aktualisiertes Waffenanpassungssystem

Kurz vor dem Start der Beta wurde zu "Call of Duty: Modern Warfare 2" ein neues Video veröffentlicht, das sich mit dem Waffensystem des Shooters auseinandersetzt.

Activision zeigt zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein neues Video, das sich auf das Waffenanpassungssystem des Spiels konzentriert.

Darin erklären die Entwickler von Infinity Ward, wie das Gunsmith-System, das erstmals 2019 in „Modern Warfare“ zum Einsatz kam, für die Fortsetzung aktualisiert wurde. Ziel sei es, den Spielern mehr Anpassungsmöglichkeiten zu bieten. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Gunsmith 2.0 besteht aus zwei Hauptpfeilern, die der Art und Weise ähneln, wie „Escape from Tarkov“ die Waffenerstellung handhabt. Die erste Säule sind die Waffenplattformen, die alle möglichen Varianten (SMG, DMR, AR, etc.) umfassen, die aus einer einzigen Plattform hervorgehen. Durch den Austausch von Waffenempfängern auf einer bestimmten Plattform, der zweiten Säule, verändern Spieler das Verhalten einer Waffe.

Aufgrund der großen Anzahl von Kombinationen musste Infinity Ward die Art und Weise, wie Fortschritt und Freischaltungen funktionieren, überarbeiten. Waffenaufsätze werden nun innerhalb der gleichen Waffenplattform gemeinsam genutzt, was bedeutet, dass man sie nur einmal freischalten muss. Und Aufsätze, die auf mehrere Plattformen passen, darunter zum Beispiel Zielfernrohre, können nach dem Freischalten für alle Waffen verwendet werden, die sie unterstützen.

Call of Duty-Livestream und bevorstehende Beta

Falls es euch nach mehr „Call of Duty“ dürstet: Heute Abend veranstaltet Activision einen Livestream zur Reihe, in dessen Rahmen nicht nur „Modern Warfare 2“ thematisiert wird. Ebenfalls sind das kommende „Warzone 2.0“ und der Mobile-Ableger von „Call of Duty“ ein Thema der Show.

Los geht es heute Abend um 19 Uhr. Weitere Details zum Event und zu den Streamingmöglichkeiten findet ihr in dieser Meldung.

Auch die Multiplayer-Beta von „Modern Warfare 2“ steht in den Startlöchern. PlayStation-Spieler erhalten ab dem 16. September 2022 den zeitexklusiven Zugang vor Xbox- und PC-Nutzern, die ab dem 22. September 2022 teilnehmen können. Zunächst findet ein Early Access für Vorbesteller statt, bevor die Beta für alle Spieler startet. Die Termine sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 2:

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Nachfolgend das anfangs erwähnte Video zu Gunsmith 2.0:

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren