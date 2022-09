Call of Duty Next: Neues Event stellt die kommenden Spiele vor

Call of Duty Next:

Falls es euch nach mehr "Call of Duty" dürstet, solltet ihr den kommenden Donnerstag markieren. Denn ab 19 Uhr wird Activision an diesem Tag auf drei Spiele der Reihe eingehen.

Seit Jahren veröffentlicht Activision verlässlich neue „Call of Duty“-Spiele. Und auch in diesem Jahr werden die Fans nicht vernachlässigt. Doch nicht nur der Launch von „Modern Warfare 2“ steht bevor. Ebenfalls veröffentlicht der Publisher den neuen „Free-to-Play-Ableger „Warzone 2.0“ und lässt Spieler auf Mobile-Plattformen in die Schlacht ziehen.

Alle neuen Call of Duty-Spiele im Stream

Um noch einmal einen Überblick über das zu gewähren, was Spieler im Herbst erwarten können, veranstaltet Activision am kommenden Donnerstag einen Showcase, in dessen Rahmen die Zukunft von „Call of Duty“ vorgestellt wird.

Das Showcase-Event mit dem Titel „Call of Duty: Next“ wird neue Details zum Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare 2“, zur Multiplayer-Beta des Titels sowie zu „Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Warzone Mobile“ enthalten. Nachfolgend die Termine und Stream-Möglichkeiten.

Überblick über Call of Duty Next:

Datum: 15. September 2022

Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

Wo: Ausgestrahlt wird die Show auf YouTube, Twitch, Twitter und Facebook.

Während der „Call of Duty“-Show soll reichlich Gameplay gezeigt werden, für das sich einige Streamer verantwortlich zeichnen. Vor allem auf den Multiplayer-Part von „Modern Warfare 2“ warten viele Spieler gespannt, da er bisher nicht umfangreich vorgestellt wurde. Ebenfalls könnten wir erfahren, wann mit der Veröffentlichung von „Warzone 2.0“ zu rechnen ist.

Auch die Beta von „Modern Warfare 2“ steht unmittelbar bevor. Starten wird sie am 16. September 2022 zunächst auf den PlayStation-Konsolen PS4 und PS5. Allerdings müssen Spieler, die in der ersten Phase daran teilnehmen möchten, eine Vorbestellung vorweisen. Mehr zur Beta des neuen „Call of Duty“ ist in dieser Meldung zusammengefasst.

