Microsoft: Offen für weitere Übernahmen, um „ein wichtiger Akteur“ zu sein

Nachdem Microsoft in den vergangenen Jahren mehrere Entwickler übernahm, schnappte sich das Unternehmen 2020 mit Zenimax inkl. Bethesda einen ganzen Publisher. Doch damit nicht genug: Für fast 70 Milliarden Dollar möchte der Konzern hinter der Xbox das Schwergewicht Activision Blizzard kaufen. Während der Deal noch nicht von allen Akteuren genehmigt wurde, denkt das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer offen über weitere Investitionen nach.

Laut Spencer könne Microsoft unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfelds nicht auf die Bremse treten. Er verweist auf den Branchenführer Tencent sowie auf den PS5-Hersteller Sony, der auf dem Spielemarkt noch immer vor Microsoft agiert.

Microsoft möchte ein wichtiger Akteur sein

„Der Markt ist so hart umkämpft“, so Spencer in Bezug auf weitere Akquisitionen. „Ich glaube nicht, dass wir bei irgendetwas auf die Bremse treten können. Wisst ihr, Tencent ist heute das größte Spieleunternehmen der Welt und sie investieren weiterhin stark in Spielinhalte und Spieleentwickler. Sony ist heute ein größeres Unternehmen als wir im Spielebereich und sie investieren weiter.“

Doch auch Microsoft möchte weiter auf Augenhöhe operieren und die Marktstellung mit weiteren Investitionen stärken. Dazu gehören Investitionen in die internen Teams als auch der Aufbau neuer Partnerschaften.

„Wenn man sich die Investitionen ansieht, die wir getätigt haben, dann ist der Markt hart umkämpft“, so Spencer. „Wir streben danach, hier ein wichtiger Akteur zu sein. Wir wollen unseren Spielern großartige Inhalte bieten und werden weiterhin aktiv bleiben. Wie ich bereits sagte, bedeutet das, dass wir in unsere internen Teams investieren, die bereits großartige Spiele entwickeln, die die Spieler kennen und lieben. Oder es geht darum, neue Partnerschaften aufzubauen.“

Übernahmen sind in der Spielebranche ein großes Thema. Take-Two übernahm kürzlich Zynga für 12,7 Milliarden Dollar. Activision Blizzard schnappte sich vor einigen Jahren King für 5,9 Milliarden Dollar und hat die Mobile-Sparte bei der Übernahme durch Microsoft mit im Gepäck. Electronic Arts wiederum investierte 1,4 Milliarden Dollar in Playdemic sowie 1,2 Milliarden Dollar in Codemasters. Die Embracer Group ist seit 2021 neuer Inhaber von Gearbox und zahlte für den Entwickler hinter „Borderlands“ 1,3 Milliarden Dollar.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auch Sony ist regelmäßig auf Einkaufstour – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Spielebranche. Bemerkenswert ist der Kauf von Bungie für 3,6 Milliarden Dollar. Zu den weiteren der jüngsten Übernahmen gehören Savage Game Studios, Haven Studios, mit Repeat.gg eine sSport-Plattform, Valkyrie Entertainment und weitere Unternehmen, die hier aufgelistet sind. Auch die Beteiligungen, zuletzt an From Software, sind dort vermerkt.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren