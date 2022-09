Modern Warfare 2: Exklusiver Vorbestellerbonus für PS5 und PS4

Die Zusammenarbeit zwischen Infinity Ward und PlayStation wird auch beim kommenden „Modern Warfare 2“ fortgesetzt. Dank der Kooperation erhalten Spieler auf der PS4 und PS5 einen exklusiven Zusatz-Operator, der bei einer Vorbestellung im PlayStation Store vergeben wird.

Vorbesteller nehmen das „Oni Operator Pack“ in Empfang, das den „Oni“-Operator sowie einen exklusiven Waffenplan für „Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2.0“ enthält.

Hiro „Oni“ Watanabe ist ein Krieger und Auftragskiller, der von einem jahrhundertealten Samurai-Clan abstammt. Hin- und hergerissen zwischen Land und Familie hält er den Kodex der Samurai in Ehren und kämpft gleichzeitig dafür, seinen in Ungnade gefallenen Familiennamen wiederherzustellen, heißt es zum Operator,

Oni und seine Ausrüstung werden sowohl im Multiplayer von „Modern Warfare 2“ als auch in „Call of Duty: Warzone 2.0“ spielbar sein, sobald die Titel erscheinen.

Im Kleingedruckten heißt es auf dem PlayStation Blog ergänzend: „PlayStation Plus-Spieler erhalten bis zum 27. Oktober 2023 ausgewählte Bonusinhalte, die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind.“

Modern Warfare 2-Beta startet heute

Zunächst steht der Start der Beta von „Modern Warfare 2“ bevor. Auch hier sind PlayStation-Spieler zuerst an der Reihe. Vom 16. bis zum 17. September 2022 können PS4- und PS5-Inhaber teilnehmen, die „Modern Warfare 2“ vorbestellt haben. Vom 18. bis zum 20. September 2022 wird die Beta für alle PlayStation-Spieler geöffnet.

Xbox- und PC-Spieler mit Vorbestellung stoßen am 22. und 23. September 2022 hinzu. Die komplette Öffnung für alle interessierten Spieler erfolgt am 24. September 2022. Am 26. September 2022 wird die Beta beendet.

„Modern Warfare 2“ ist ab dem 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich. Spieler, die den Titel digital vorbestellen, erhalten bereits am 20. Oktober 2022 Zugriff auf die Kampagne. Der Free-to-Play-Ableger „Warzone 2.0“ folgt am 16. November 2022.

