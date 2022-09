Century Age of Ashes: Neuer Termin für PS4 und PS5

Century Age of Ashes:

"Century: Age of Ashes" hat nach der kurzfristigen Verschiebung einen neuen Termin erhalten. Ab dem 26. September 2022 können Spieler auf PS4 und PS5 durchstarten.

Die PS5- und PS4-Versionen des Free-to-Play-Multiplayer-Drachenkampfspiels „Century: Age of Ashes“ haben nach der Verschiebung im vergangenen Juli einen neuen Termin erhalten und werden demnach am 26. September 2022 erscheinen. Das lässt sich dem offiziellen PlayStation Store entnehmen, wo von einer Freischaltung am besagten Tag um 10 Uhr die Rede ist.

Die PlayStation-Versionen sollten ursprünglich am 19. Juli 2022 veröffentlicht werden, wurden aber in letzter Minute auf ein allgemeines Sommer-Veröffentlichungsfenster verschoben, das mit dem neuen Termin knapp verpasst wird.

Auf anderen Plattformen bereits verfügbar

„Century: Age of Ashes“ erschien zunächst am 2. Dezember 2021 für PC über Steam, gefolgt von der Xbox Series X/S-Version am 10. März 2022 und der Xbox One-Fassung am 12. Juli 2022. iOS- und Android-Versionen sind ebenfalls geplant.

Die PC-Version kam auf einen, der allerdings auf nur elf Reviews basiert.zum Beispiel schreibt: „In seinem derzeitigen Zustand ist Century: Age of Ashes ein großartiges Spiel mit einem soliden Konzept und einer Prämisse, die unglaublich viel Spaß macht. Und die Entwickler von Playwing haben es mit viel Raum zum Wachsen ausgestattet.“

Weniger zufrieden scheinen die Spieler zu sein. Allerdings liegen dem User-Score von nur 6,8 ebenfalls nur 15 Ratings zugrunde.

„Century: Age of Ashes“ ist zwar grundsätzlich kostenlos spielbar. Doch sind Spieler durchaus in der Lage, Geld in den Titel zu investieren. Laut der Angabe der Entwickler soll dabei alles fair sein und die Käufe im Spiel kosmetischer Natur bleiben.

Neben verschiedenen Modi, darunter Gemetzel, Tore des Feuers, Kriegsbeute und Überleben, stehen in „Century: Age of Ashes“ verschiedene Klassen parat. „Schirme und verwirre als Windwächter, verfolge und zerstöre als Marodeur, täusche dich und stelle Fallen als Phantom, oder stürme und schocke deine Gegner als Stormraiser“, so die Macher dazu.

Nachfolgend der Launch-Trailer zu „Century Age of Ashes“:

