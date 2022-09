Respawn Entertainment: Ruft bei der Bedrohung von Entwicklern zur Null-Toleranz-Politik auf

Auch die "Apex Legends"-Macher von Respawn Entertainment sahen sich in der Vergangenheit immer wieder mit toxischen Nutzern oder gar Drohungen konfrontiert. In einer aktuellen Stellungnahme rief das US-Studio zu einer Null-Toleranz-Politik gegen Drohungen und Belästigungen auf.

In den vergangenen Monaten klagten verschiedene Entwicklerstudios und Publisher immer wieder über toxische Verhaltensweisen auf Plattformen wie Twitter, die mitunter sogar in Todesdrohungen gegen die Entwickler gipfelten.

Auch die „Apex Legends“-Macher von Respawn Entertainment sahen sich in der Vergangenheit des Öfteren mit Verhaltensweisen dieser Art konfrontiert. In einem aktuellen Statement sprach das US-Studio dieses Thema noch einmal offen an und forderte eine Null-Toleranz-Politik, da die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter stets an erster Stelle stehen sollten.

„Wir begrüßen Community-Beiträge, jedoch darf die Grenze zwischen konstruktivem Feedback und der Belästigung unseres Entwicklerteams nicht überschritten werden“, heißt es in einem Statement, das unter anderem auf Twitter geteilt wurde.

Entwickler freuen sich auf konstruktives Feedback

Im Zweifelsfall werden die Verantwortlichen von Respawn Entertainment nicht vor entsprechenden Maßnahmen zurückschrecken, wenn diese nötig sein sollten, um die Sicherheit des eigenen Personals zu gewährleisten. „Wir möchten unsere Spieler daran erinnern, dass wir eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Bedrohungen und Belästigungen unserer Entwickler haben. Wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit und Sicherheit unseres Teams zu gewährleisten“, führte das Studio diesbezüglich aus.

Weiter hieß es, dass sich die Entwickler stets über Feedback freuen, sofern sich dieses in einem konstruktiven Rahmen bewegt: „Wir hören gerne Feedback und werden weiterhin mit unserer Community zusammenarbeiten, um ein respektvolles, kooperatives Umfeld zu fördern und die Wettbewerbsintegrität unseres Spiels aufrechtzuerhalten.“

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

