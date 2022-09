Gran Turismo 7: Update mit drei neuen Fahrzeugen – Silhouetten zeigen Autos

Polyphony Digital veröffentlicht für "Gran Turismo 7" in der kommenden Woche ein neues Update, das drei Fahrzeuge und voraussichtlich weitere Neuerungen und Verbesserungen in das Rennspiel bringen wird.

In der kommenden Woche wird für „Gran Turismo 7“ ein weiteres Update veröffentlicht, das neue Fahrzeuge in das PS4- und PS5-Rennspiel bringt.

Ergänzt wird die Autoauswahl unter anderem mit dem Volkswagen ID.R. Das markante Profil des Fahrzeugs ist in einem Tweet zu sehen, mit dem Kazunori Yamauchi, der Schöpfer der „Gran Turismo“-Reihe, einmal mehr auf Basis von Silhouetten die unmittelbar bevorstehenden Neuzugänge offenbart.

Silhouetten zeigen drei Rennboliden

Yamauchi bestätigt mit seinem Tweet, dass das Update in der am 26. September 2022 beginnenden Woche erscheinen wird. Frühere Informationen der Sportwagenschmiede Porsche, die ebenfalls im neuen Update vertreten ist, besagen, dass das Update am 29. September 2022 zum Download bereitgestellt wird.

Kommen wir zu den Silhouetten, die auf drei neue Fahrzeuge für „Gran Turismo 7“ hinweisen. Der ID.R ist in der oberen linken Ecke erkennbar. Aufgrund des unteren Flügelprofils scheint es sich laut GT Planet um die blaue Version des Rennwagen zu handeln, wie sie für die Goodwood Hillclimb- und Nürburgring-Rekordfahrten verwendet wurde.

Beim in der Mitte zu sehenden Auto handelt es sich um eine „Spyder“-Version des Porsche Vision GT – und zwar als Modell ohne Dach mit einem Monoposto-Cockpit im Stil der 1950er Jahre.

Das dritte Auto ist etwas schwieriger zu bestimmen. Es könnte sich um einen Nissan Silvia der Generation S14 als reguläres Q- oder K-Modell oder um einen 200SX für den europäischen Markt handeln. In der kommenden Woche werden wir Gewissheit haben.

Mit den Silhouetten gibt Polyphony Digital nur einen Hinweis auf die neuen Fahrzeuge, die mit dem bevorstehenden Update ein Teil von „Gran Turismo 7“ werden. Ebenfalls könnten neue Streckenvariationen, Menüeinträge und Verbesserungen am Spiel mit von der Partie sein. Sobald der Changelog vorliegt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Vor der Veröffentlichung des neuen Updates für „Gran Turismo 7“ wird es voraussichtlich wieder eine Wartungsphase geben, in deren Zeitraum nur einige Funktionen von „Gran Turismo 7“ zur Verfügung stehen werden. Da sich die Werte für die Leistungspunkte bei Updates ändern können, ist es ratsam, alle laufenden Meisterschaften vorher abzuschließen.

