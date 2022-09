Century Age of Ashes: Drachen-Scharmüzel für PS4 & PS5 veröffentlicht – Erste Season gestartet

Mit ein wenig Verspätung ist der Multiplayer-Titel "Century: Age of Ashes" ab sofort auch die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich. Passend dazu wurde die erste Season an den Start gebracht, die neue Inhalte mit sich bringt.

"Century: Age of Ashes" startete in die erste Season.

Während die Xbox-Versionen von „Century: Age of Ashes“ wie geplant veröffentlicht wurden, mussten die Umsetzungen für die PlayStation-Systeme kurzfristig verschoben werden.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Playwing bekannt gaben, ist „Century: Age of Ashes“ ab sofort auch für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich. Spielerisch haben wir es hier mit einem Online-Multiplayer-Titel zu tun, der in Form eines Free2Play-Spiels ins Rennen geschickt wurde.

Geboten werden unterschiedliche Spiel-Modi, in denen ihr euch wahlweise mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen zusammenschließt oder aber auf euch alleine gestellt in die Schlacht zieht.

Erste Season steht bereit

Die Königsdisziplin „Carnage“ bietet Multiplayer-Scharmützel, in denen zwei Teams, bestehend aus jeweils sechs Drachenrittern, gegeneinander antreten. In „Spoils of War“ hingegen geht es darum, Gold von mächtigen Wesen und dem gegnerischen Team zu erbeuten, während in „Survival“ acht Spieler oder Spielerinnen versuchen, als letzte übrig zu bleiben und den Sieg davonzutragen.

Passend zum Release von „Century: Age of Ashes“ für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 steht ab sofort auch die erste Season des Free2Play-Multiplayer-Titels bereit. Zu den gebotenen Inhalten gehören eine neue Charakter-Klasse in Form des Stormraiser, die neue Karte „The Valkürian Sanctuary“ oder eine Geschichte, in deren Rahmen die sieben Tomes enthüllt werden.

Abgerundet wird die erste Season von einem Drachen-Pass mit 70 Stunden und exklusiven Belohnungen.

