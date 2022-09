PS5: Bundles mit Modern Modern Warfare 2 und FIFA 23 bei PlayStation Direct

Die PS5 ist bei PlayStation Direct als Bundle mit "Call of Duty: Modern Warfare 2" gelistet. Und auch "FIFA 23" kann als Kombipaket mit der Sony-Hardware gekauft werden - zumindest theoretisch.

Passend zur Veröffentlichung von „Call of Duty Modern Warfare 2“ bringt Sony ein spezielles Bundle auf den Markt, das den Shooter und die PS5 in einem Paket zusammenfasst.

Verkauft werden soll das Paket exklusiv über PlayStation Direct. Es ist der offizielle Online-Shop von Sony, in dem das Unternehmen neben der PlayStation-Hardware auch allerlei Spiele anbietet.

Das PS5-Bundle kostet als Disk-Version mit einem Exemplar des Shooters 619,99 Euro. Doch auch wenn ihr freudig mit den Geldscheinen wedelt: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Bundle in ausreichenden Stückzahlen verkauft wird, ist sehr gering.

Vorbestellungen werden momentan nicht angenommen. Im Produkteintrag ist im Bereich des Bestell-Buttons lediglich von „kommt bald“ die Rede, wobei der Tag der Veröffentlichung mit dem 28. Oktober 2022 klar benannt wird.

Mit dem nachfolgenden Link landet ihr direkt im Produkteintrag und könnt die Verfügbarkeit im Auge behalten:

PlayStation Direct: PS5-Bundle mit Call of Duty Modern Warfare 2

„Call of Duty Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 unter anderem für PS5 und PS4 erscheinen. Knapp drei Wochen später folgt „Call of Duty Warzone 2.0“. Für diejenigen, die eines der beiden Spiele spielen möchten, aber nicht das jeweils andere, werden „Warzone 2.0“ und „Modern Warfare 2“ dieses Mal separat heruntergeladen.

Auch PS5-Bundle mit FIFA 23 gelistet

Spieler, die sich nicht für Shooter interessieren, können ihr Geld in ein weiteres PS5-Bundle investieren, das ebenfalls exklusiv über PlayStation Direct verkauft wird und neben der Konsole ein Exemplar von „FIFA 23“ enthält.

Der Preis wird ebenfalls mit 619,99 Euro angegeben. Während der Launch am 30. September 2022 erfolgen soll, wird bei der Bestellmöglichkeit wie schon beim „Call of Duty“-Bundle auf „kommt bald“ verwiesen.

Nachfolgend landet ihr direkt beim Produkteintrag auf PlayStation Direct:

PlayStation Direct: PS5-Bundle mit FIFA 23

Auch zwei Jahre nach dem Launch der PS5 ist die Liefersituation sehr schlecht, sodass Spieler, die Sonys New-Gen-Konsole kaufen möchten, meist vor leeren Regalen stehen. Erst kürzlich brachte der PS5-Hersteller eine neue Revision der Konsole auf den Markt, die aufgrund eines neuen Chips die Liefersituation verbessern könnte.

Informationen zum neuen PS5-Modell lest ihr nachfolgend:

Eine bessere Verfügbarkeit wurde bei der Xbox Series X und Xbox Series S erreicht, die beide nahezu uneingeschränkt bei Händlern wie Amazon bestellt werden können. Auch auf eine Preiserhöhung verzichten die Redmonder vorerst – ganz im Gegensatz zu Sony.

