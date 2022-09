Skull and Bones: Erneute Verschiebung und Open Beta angekündigt

Skull and Bones:

Die Veröffentlichung von "Skull and Bones" wurde in das kommende Jahr verschoben. Vor dem Launch wird eine Open Beta veranstaltet, wie Ubisoft in den Abendstunden ebenfalls bekanntgab.

Es ist wieder passiert: Ubisoft hat die Veröffentlichung des Piratenabenteuers „Skull and Bones“ verschoben. Nachdem am späten Nachmittag zunächst von zwei Quellen die Rede war, die auf die Verzögerung hinwiesen, gab der französische Publisher die Verschiebung offiziell bekannt.

Auch der neue Termin steht fest: Am 9. März 2023 soll der Launch von „Skull and Bones“ diesmal erfolgen. Doch rückblickend auf die bisherige Entwicklung kann getrost ein Fragezeichen dahinter gesetzt werden.

Open Beta angekündigt

Zugleich sorgte Ubisoft für die Ankündigung einer offenen Beta zu „Skull and Bones“, ohne jedoch einen Termin für die Testphase zu nennen.

„Vor dem weltweiten Start des Spiels wird eine Open Beta stattfinden, um sicherzustellen, dass die Spieler aus erster Hand einen Einblick in die gefährliche Welt von Skull and Bones erhalten“, so Ubisoft. „Die Spieler werden die Gelegenheit haben, die einzigartige Piratenfantasie des Spiels, die düsteren Seekämpfe sowie die faszinierende und wunderschöne Meereswelt des Indischen Ozeans des 17. Jahrhunderts zu erleben.“

Laut Ubisoft wurde die Entwicklung von „Skull and Bones“ zwar grundlegend abgeschlossen. Jedoch soll die zusätzliche Zeit genutzt werden, um das Spielerlebnis anhand des Feedbacks der Spieler aus den technischen Tests und dem Insider-Programm weiter zu verbessern und auszubalancieren.

„Dies ist die richtige Entscheidung sowohl für unsere Spieler als auch für den langfristigen Erfolg des Spiels, da der 9. März 2023 ein geeignetes Veröffentlichungsfenster für diese einzigartige neue Marke darstellt“, so Ubisoft weiter. Das Unternehmen betonte ergänzend, dass die Finanzziele für das Gesamtjahr 2022-23 unverändert bleiben.

Der letzte technische Test von „Skull and Bones“ fand laut Kotaku am 19. September 2022 statt. Die Publikation verweist auf eine Quelle, die daran teilnahm und bestätigen konnte, dass das Gameplay im Vergleich zu früheren Tests verfeinert wurde, aber der allgemeine Fortschritt des Spielers noch immer unzureichend wirkt. Diese Befürchtung hätten mehrere an der Entwicklung des Spiels beteiligten Quellen geäußert.

„Skull and Bones“ erscheint am 9. März 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Streamingdienste. Die Spieler beginnen ihre Reise als Außenseiter, dessen Ziel es ist, der berüchtigtste Pirat zu werden, der die Meere befahren hat.

