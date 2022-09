Need For Speed Unbound: Releasetermin bekannt & offizielle Enthüllung in Kürze?

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass die offizielle Enthüllung des Rennspiels „Need For Speed: Unbound“ unmittelbar bevorstehen könnte.

Nachdem die entsprechenden Meldungen bisher im Sand verliefen, meldete sich heute der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson zu Wort und wies darauf hin, dass die Präsentation von „Need For Speed: Unbound“ zuletzt gleich mehrfach verschoben werden musste. Weiter sollen ihm seine Quellen berichtet haben, dass nun aber „in Kürze“ mit der Enthüllung des Rennspiels aus dem Hause Criterion Games zu rechnen sei.

Einen konkreten Termin konnte oder wollte Henderson zwar nicht nennen, ist sich jedoch sicher, dass es Anfang Oktober endlich so weit sein wird.

Laut Henderson wird die Präsentation von „Need For Speed: Unbound“ in Form eines rund eineinhalb Minuten langen Trailers erfolgen, der musikalisch vom US-Rapper A$AP Rocky untermalt wurde. Im Laufe des Videos sollen auch die Anime-Elemente, die in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche geisterten, zu sehen sein – darunter Flammen aus dem Auspuff oder Feuer und Rauch, der bei Drifts aufgewirbelt wird.

Auch einen konkreten Releasetermin möchte Henderson in Erfahrung gebracht haben und berichtet, dass „Need for Speed: Unbound“ für eine Veröffentlichung am 2. Dezember 2022 vorgesehen ist. Welche Plattformen im Detail versorgt werden, bleibe jedoch abzuwarten, da Leaks nahe legten, dass möglicherweise auf Umsetzungen für die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One verzichtet wird.

Ein Schritt, der Criterion Games in die Lage versetzen könnte, sich ausschließlich auf die aktuelle Hardware des PCs, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S zu konzentrieren. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Henderson bisher allerdings nicht.

You can all stop asking me now 🙂

Need for Speed Unbound coming on December 2nd. https://t.co/4uHdO4DMhM

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 29, 2022