Crunchyroll: 9 Anime-Highlights in der Herbst-Season 2022

Der Sommer ist mittlerweile vorbei und Anime-Fans wissen, was das bedeutet: Die Herbst-Season steht vor der Tür! Streaming-Anbieter Crunchyroll hat wie immer diverse neue Serien im Angebot, die ihr euch beim VoD-Service im Simulcast (japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln) anschauen könnt. Nachfolgend möchten wir euch neun Anime-Serien empfehlen, die ihr in den nächsten Wochen im Auge behalten solltet.

Bluelock

Start: 8. Oktober 2022

Aufgrund des desaströsen Abschneidens bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 beschließt Japan drastische Schritte. Ein neues Stürmer-Ass soll bis zum nächsten großen Turnier ausgebildet werden, das die Mannschaft des Inselstaats zum Sieg führt. 300 vielversprechende Jugendspiele werden hierfür versammelt, doch wer hat das Zeug zum Champion?

Falls ihr euch nun womöglich denkt: „Kann Fußball als Anime wirklich spannend sein?“ können wir euch nur eines sagen. Oh ja! Stellt euch diese Sport-Serie, die im Studio 8-Bit („Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“), wie ein Battle Royale vor. Jeder versucht den anderen auszustechen, um letztendlich den Platz an der Spitze ergattern zu können. Das ist ungemein spannend und verspricht ein echtes Highlight der Herbst-Season zu werden!

Chainsaw Man

Start: 11. Oktober 2022

Das Leben meinte es mit Denji nicht sonderlich gut: Er muss die gewaltigen Schulden seines Vaters abbezahlen und hat kaum genug Geld, um über die Runden zu kommen. Nach einem folgenschweren Ereignis soll sich jedoch alles für den jungen Protagonisten für immer verändern, denn eine gewaltige Macht erwacht in ihm und er wird zum titelgebenden Chainsaw Man! Doch er ahnt noch nicht, was die Zukunft alles für ihn bereit halten soll.

„Chainsaw Man“, das im Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) produziert wird, ist wohl ohne Übertreibung DER Neustart der Herbst-Season. Aktuell wird vermutlich kaum ein Anime-Neustart von Fans dermaßen herbeigesehnt wie der der überaus blutigen Serie. Wenn ihr eine Schwäche für gut geschriebene Horrorgeschichten mit einem hohen Gewaltgrad haben solltet, werdet ihr hier definitiv auf eure Kosten kommen – unbedingt ansehen!

Do It Yourself!!

Start: 5. Oktober 2022

Sechs Schülerinnen widmen sich im Heimwerker-Club ihrer kleinen Schule eigenen DIY-Projekten. Dort arbeiten sie gemeinsam daran, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu verbessern, auch wenn sie sich immer wieder mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert sehen.

Studio Pine Jam („Gamers!“) zeichnet für die Anime-Serie verantwortlich, die das Potential zu einem Geheimtipp haben dürfte. Bereits die bisher veröffentlichten Trailer versprühen eine sehr lockere Atmosphäre und wenn euch der Sinn nach einer sympathischen kleinen Slice of Life-Geschichte steht, solltet ihr „Do It Yourself“ auf jeden Fall näher im Auge behalten.

Legend of Mana: The Teardrop Crystal

Start: 7. Oktober 2022

Der junge Shilo lebt nahe der Stadt Domina und wird seit einiger Zeit von seltsamen Träumen geplagt. Darin hört er immer wieder eine Stimme, die zu ihm zu sprechen und ihn zu rufen scheint. Einige Zeit darauf trifft er auf Prinzessin Pearl sowie Ruri, die auf der Suche nach ihren Stämmen sind und so nimmt ein großes Abenteuer seinen Lauf.

Mit „Legend of Mana: The Teardrop Crystal“ startet bald eine Anime-Serie, die auf dem vierten Teil der kultigen JRPG-Reihe aus dem Hause Square Enix basiert. Die Videospiel-Adaption entsteht als Gemeinschaftsproduktion der beiden Studios Graphinica, Inc. („Record of Ragnarok“) und Yokohama Animation Lab („Azur Lane: Slow Ahead!“). Neben Fans der Games-Vorlage sollten auch Freunde von aufregenden Fantasy-Abenteuern dem Anime eine Chance geben.

Mob Psycho 100 III

Start: 5. Oktober 2022

Seit dem Finale der 2. Staffel ist einige Zeit vergangen und mittlerweile sprießt in Season City ein gewaltiger Brokkoli aus der Erde, der von den Bewohnern jedoch kaum beachtet wird. Anders sieht es da bei übernatürlichen Phänomenen aus, die noch immer viele Leute auf dem falschen Fuß erwischen. Reigen und sein Schützling Mob haben also erneut alle Hände voll zu tun, um verschiedene Geister und Monster zu vertreiben.

Bereits letzten Monat durften wir die Weltpremiere von „Mob Psycho 100 III“ in San Jose (Kalifornien) ansehen und können euch versichern, dass der Mix aus Supernatural-Action und Comedy nichts von ihrer Faszination eingebüßt hat. Darüber hinaus dürft ihr euch einmal mehr auf hervorragende handgezeichnete Animationen von Studio BONES („Fullmetal Alchemist: Brotherhood“) freuen. Falls ihr noch mehr zum Anime-Hit erfahren wollt, klickt gerne hier.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury

Start: 2. Oktober 2022

Die Menschheit ist in die Weiten des Alls vorgedrungen und dort ein weit verzweigtes Netzwerk aufgebaut. Im Mittelpunkt steht die junge Suletta Mercury, deren Weg sie Weg zunächst vom Merkur auf die Asticassia-Akademie führt, welche der einflussreichen Beneritt-Gruppe gehört. Diese ist das führende Unternehmen in der Mobile Suit-Industrie und Suletta muss sich kurz darauf ihrem ersten großen Abenteuer stellen.

Mit „Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury“ zeigt Crunchyroll den neuesten Ableger des legendären Franchise diesen Herbst im Simulcast. Wie die vorherigen Anime-Filme und -Serien der Reihe entsteht auch dieses Science-Fiction-Epos im Studio Sunrise („InuYasha“). Genre-Fans dürften kaum um diese Serie herumkommen und auch „MSG“-Neulinge dürften hier einen geeigneten Einstiegspunkt erhalten. Den Prolog, dessen Handlung einige Jahre vor dem Beginn der Hauptstory spielt, könnt ihr euch bereits ansehen und dieser sei euch wärmstens empfohlen.

My Hero Academia Staffel 6

Start: 1. Oktober 2022

Deku und seine Freunde Bakugo sowie Todoroki arbeiten weiterhin eifrig daran, zu echten Superhelden zu werden. Um ihrem großen Traum einen Schritt näherzukommen, absolvieren sie ein Praktikum bei Endeavor. In der Zwischenzeit gerät Bösewicht Shigaraki mit der Meta-Befreiungsarmee aneinander. Dieses Aufeinandertreffen weckt im Schurken verdrängte Erinnerungen und bald darauf sehnt er sich nach einer Macht, die alles vernichten kann.

Und noch einmal Studio BONES („Bungo Stray Dogs“)! Ihr Superhelden-Hit „My Hero Academia“ startet bereits in die 6. Staffel und einmal mehr müssen Deku und seine Klassenkameraden alles, was sie bisher gelernt haben, in die Waagschale werfen. Krachende Action, spektakuläre Animationen, Spaß und Drama sind bei dieser heißerwarteten Fortsetzung garantiert.

Spy x Family – Teil 2

Start: 1. Oktober 2022

Nachdem die erste Phase von Loid Forgers Plan irgendwie aufgegangen ist, kommen auf den Spion und seine Scheinfamilie schon bald allerlei neue Probleme zu. Unter anderem müssen sie den Bombenanschlag einer Terrorgruppe verhindern und dann bekommt die Familie tatsächlich auch noch Zuwachs in Form eines Hundes. Ob Loid aka Twilight trotz all dieses Trubels seine Mission letztendlich erfolgreich abschließen können wird?

„Spy x Family“ war ohne Übertreibung DER Anime-Hit des Frühlings und das nicht ohne Grund: Die Serie überzeugt nicht nur mit ihren gut geschriebenen Charakteren, sondern vor allem mit jeder Menge Herz und Witz. Darüber hinaus ist die Show dank der beiden Studios WIT („Attack on Titan“) und CloverWorks („The Promised Neverland“) sehr hochwertig produziert und das dürfte sich auch mit Teil 2 nicht ändern. Ein Spaß für alle Anime-Fans und solche, die es werden wollen.

To Your Eternity Staffel 2

Start: 23. Oktober 2022

Nach den vorangegangenen Ereignissen bleibt ein gealterter Fushi inzwischen mehr für sich allein. Dennoch treibt ihn sein Wissensdurst, mehr über das Leben zu erfahren, hinaus in die Welt. Er versucht zwar, Menschen und enge Beziehungen zu meiden, doch es läuft nicht alles nach Plan.

Abschließend möchten wir euch mit „To Your Eternity Staffel 2“ die Fortsetzung einer Drama-Serie nahelegen. Studio Drive Inc. („Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!“) gelang in der 1. Season eine gute Balance zwischen emotional niederschmetternden und hoffnungsvollen Momenten; ein Spagat, der nur wenigen Shows gelingt. Die neuen Episoden werden da sicherlich nicht zurückstecken. Reinschauen lohnt sich.

Welchen neuen Anime möchtet ihr euch in der Herbst-Season 2022 unbedingt ansehen?

Weitere Meldungen zu crunchyroll.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren