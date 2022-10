Gran Turismo 7: Update 1.24 mit Changelog veröffentlicht

Spieler von „Gran Turismo 7“ können ein weiteres Update herunterladen, das den Renntitel auf den neusten Stand bringt. Neue Feature sind diesmal nicht dabei. Vielmehr konzentriert sich der Entwickler Polyphony Digital mit dem Patch auf die Fehlerbehebung.

Behoben wurde mit dem Update 1.24 ein Problem, das den Fortschritt in „Gran Turismo 7“ behindern konnte. Denn ein Absturz plagte einige Spieler wiederholt an einer bestimmten Stelle.

Changelog zum GT7-Update 1.24 Anwendungsfehler/Fortschrittsblocker Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Anwendung auf dem Belohnungs- und Bewertungsbildschirm bestimmter Rennveranstaltungen abstürzte, wodurch ein weiteres Fortschreiten verhindert wurde.

Mehr gibt der Changelog nicht her, sodass sich das Update offenbar vorrangig auf diesen schwerwiegenden Fehler konzentriert.

Ein Update mit neuen Fahrzeugen und Strecken war in dieser Woche ohnehin nicht zu erwarten, da Content-Updates in der Regel in der letzten Woche eines Monats veröffentlicht werden.

Entsprechend ist die Bereitstellung des Updates mit der Nummerierung 1.23 erst einige Tage her. Die Inhalte können sich sehen lassen. Denn mit an Bord waren drei neue Fahrzeuge, darunter der Nissan Silvia K’s Type S (S14) ’94, der Porsche Vision Gran Turismo Spyder und der Volkswagen ID.R ’19.

Das Café erhielt neue Menüs, die Weltstrecken wurden um neue Ereignisse erweitert, die Scapes bekamen Nachschub und auch der Livery-Editor wurde nicht vernachlässigt. Hinzu kamen allerlei Verbesserungen und Optimierungen, die im Changelog zum Update 1.23 aufgelistet und beschrieben sind.

„Gran Turismo 7“ kam im März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt. Während das Gameplay vom Start weg überzeugen konnte, sorgte die Credit-Vergabe in Kombination mit den hohen Preisen zahlreicher Fahrzeuge anfangs für Frustration. Später ließ Sony eine Aktualisierung der Ausschüttung folgen.

Den nächsten großen Auftritt könnte „GT7“ auf dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 haben, auch wenn es hierzu noch keine offizielle Ankündigung gibt. Da „Gran Turismo Sport“ ebenfalls die VR-Behandlung erhielt, stehen die Chancen allerdings gut.

