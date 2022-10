PSN Store Deals: Mehr als 250 Angebote für PS4 und PS5

Ein Blick in den PlayStation Store verrät: Sony hat auch am heutigen Mittwoch einige Preise von Spielen reduziert. Doch schon der erste Deal zeigt, dass es sich in der Regel um wiederkehrende Angebote handelt.

„Assassin’s Creed Valhalla“ darf erneut für 23,09 statt 69,99 Euro gekauft werden – wie schon im September-Sale. PS Plus Extra-Mitglieder können sich den Kauf allerdings sparen, da sie lediglich den Download betätigen müssen. Die „Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition“ gibt es für 34,99 statt 99,99 Euro.

Resident Evil, Mafia und mehr

Auch „F1 22“ kann im Zuge des Sales günstiger gekauft werden. Hier sind esim Fall der PS4-Version undfür die PS5-Edition. Denkönnt ihr für 43,99 statt 54,99 Euro obendrauf packen.

„Resident Evil Village“ können Spieler für 29,99 statt 39,99 Euro nachholen. Dafür gibt es die Editions für PS4 und PS5. Die Standardversion von „Far Cry 6“ kostet im Zuge des Sales 27,99 statt 69,99 Euro. Die Gold Edition ist für 39,99 statt 99,99 Euro im Angebot. Den Season Pass gibt es momentan für 19,99 statt 39,99 Euro. Zur Erinnerung: Die Game of the Year Edition des Titels wurde kürzlich für 119,99 Euro angekündigt.

Weiter geht es mit der „Mafia Trilogy“, die diesmal 23,99 statt 59,99 Euro kostet. „The Outer Worlds“ wechselt für 19,79 statt 59,99 Euro den Besitzer. „Dirt 5“ gesellt sich mit einem Preis von 19,59 statt 69,99 Euro hinzu.

Das war längst nicht alles: Der neuste Sale im PlayStation Store umfasst mehr als 250 Angebote, die im PlayStation Store aufgelistet sind. Auch auf dem PlayStation Blog wurde eine Übersicht über die heute hinzugekommenen Deals veröffentlicht.

Das könnt euch ebenfalls interessieren:

Viele der neuen Angebote sind bereits in den Bibliotheken von PS Plus enthalten. Und weitere Games werden voraussichtlich am heutigen Nachmittag angekündigt. Nachdem die Essential-Neuzugänge für Oktober 2022 bereits heruntergeladen werden können, ist noch offen, welche Titel in der kommenden Woche in die Sammlungen von Extra und Premium wandern.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren