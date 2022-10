The First Descendant: Cinematischer Trailer stimmt auf die immersive Story ein

The First Descendant:

Ein weiterer Trailer zu "The First Descendant" kann angeschaut werden. Hier dreht sich alles um die Handlung des Free-2-Play-Shooters.

Nach der Enthüllung auf der Gamescom hat Nexon einen weiteren Trailer zu „The First Descendant“ veröffentlicht. Hier steht die cinematisch inszenierte Handlung im Mittelpunkt.

Ihr seht, wie die Menschen vor fast 100 Jahren von Außerirdischen – den Vulgus – überwältigt wurden. Dank der wiedererlangten Kraft der Vorfahren schaffte es die Menschheit jedoch, die fremde Spezies zu besiegen. Doch eines Tages tauchte der Vulgus-Anführer auf und stürzte die Welt in die völlige Dunkelheit. Nun sind die sogenannten Descendants gezwungen, die Menschen vor dem endgültigen Untergang zu bewahren.

Beta-Phase rückt näher

Selbst Hand anlegen dürfen interessierte schon bald: Vom 20. bis zum 26. Oktober findet auf dem PC die Betaphase statt. Wer Interesse hat, kann auf Steam einen Zugriff anfordern.

„The First Descendant“ wird als kostenlos spielbarer RPG-Shooter erscheinen, den ihr mit bis zu drei Freunden spielen könnt. Die spannenden Gefechte erlebt ihr aus der Third-Person-Perspektive.

Bei all der Action soll der strategische Aspekt jedoch nicht zu kurz kommen. Ihr könnt bis zu drei Waffen und vier Ausrüstungsteile auswählen sowie Items miteinander kombinieren, um eure Werte zu verstärken. Zudem kommt es in den zahlreichen Missionen stark auf Teamplay an.

Nexon greift für die Entwicklung auf die Unreal Engine 5 zurück, um die bestmögliche Optik bieten zu können. Vor allem die realistische Beleuchtung der Nanite-Technologie hat es dem koreanischen Videospielunternehmen angetan.

„The first Descendant“ erscheint zu einem unbekannten Zeitpunkt für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC.

