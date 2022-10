Persona 3 Portable & Persona 4 Golden: Native New-Gen-Versionen nicht für die PS5

Wie Altus vor wenigen Tagen bestätigte, werden die Remastered-Versionen von „Persona 3 Portable“ und „Persona 4: Golden“ Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht.

Für ein wenig Verwirrung sorgte dabei die Tatsache, dass die Neuauflagen sowohl für die Xbox One als auch die Xbox Series-Konsolen bestätigt wurden, während auf der anderen Seite lediglich von Umsetzungen für die PlayStation 4 die Rede war. Um diesbezüglich für Klarheit zu sorgen, hakten die Kollegen von Gematsu bei Atlus nach und bekamen bestätigt, dass es in der Tat keine nativen PlayStation 5-Versionen zu „Persona 3 Portable“ und „Persona 4: Golden“ geben wird.

Diese werden lediglich für die Xbox Series X beziehungsweise die Xbox Series S veröffentlicht, während sich PS5-Besitzer mit den PS4-Versionen arrangieren müssen, die über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 gespielt werden können.

Zwei Rollenspiel-Klassiker kehren zurück

Mit den überarbeiteten Neuauflagen „Persona 3 Portable“ und „Persona 4: Golden“ feiern die beliebten Rollenspiel-Klassiker ein Comeback und erscheinen in dieser Form erstmals für die Konsolen. „Persona 4“ wurde ursprünglich im Jahr 2008 veröffentlicht. Die überarbeitete Version „Persona 4: The Golden“ wiederum erschien 2012 für PlayStation Vita.

Nachdem die Neuauflage 2020 für den PC veröffentlicht wurde, sind in wenigen Monaten also endlich auch die Konsolen an der Reihe. Sowohl „Persona 3 Portable“ als auch „Persona 4: Golden“ werden ab dem 19. Januar 2023 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein.

Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass Atlus bereits mit den Arbeiten an „Persona 6“ begonnen hat. Unbestätigten Berichten zufolge wird der neueste Ableger der erfolgreichen Rollenspielserie exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Finally got a response about this. The Xbox Series versions of P4G / P3P are native! https://t.co/K8pkLKm6Ak — Gematsu (@gematsu) October 12, 2022

